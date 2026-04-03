فرمانده مرزبانی فراجا خبر داد:
کشف ۲۰۰ بسته مواد مخدر به همراه سلاح و مهمات به همت مرزبانان
فرمانده مرزبانی فراجا از کشف ۲۰۰ بسته موادمخدر به همراه سلاح در مرز تایباد خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار «علی اکبرجاویدان» فرمانده مرزبانی فراجا در تشریح این خبر بیان کرد: مرزبانان هنگ مرزی تایباد اقدام به اجرای انسداد مرز و کمین در مناطق آلوده و حساس حوزه سرزمینی کرده و با استفاده از تجهیزات الکترونیکی و اپتیکی، مقادیری مواد مخدر و یک قبضه سلاح و مهمات را کشف و از انتقال این محموله به داخل کشور ممانعت کردند.
فرمانده مرزبانی انتظامی در ادامه تصریح کرد: مرزبانان در پاکسازی محل شناسایی شده، ۷ عدد کوله حاوی ۱۹۴ بسته به وزن ۱۶۴ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک و ۱۰بسته به وزن ۱۰ کیلو و ۴۴۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه به همراه یک قبضه کلت کمری و یک تیغه خشاب کلت و تعداد ۹ عدد تیر جنگی کلت که بصورت حرفهای در بین شیارها و بوتههای گیاهی منطقه دپو شده بود را کشف کردند.
به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار جاویدان با بیان اینکه شناسایی عوامل این پرونده با اقدام اطلاعاتی مرزبانان ادامه دارد، عنوان کرد: مواد مخدر مکشوفه و سلاح و مهمات تحویل مراجع ذی صلاح شدند.