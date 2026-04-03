کشف ۲۰۰ بسته مواد مخدر به همراه سلاح و مهمات به همت مرزبانان

به گزارش ایلنا، سردار «علی اکبرجاویدان» فرمانده مرزبانی فراجا در تشریح این خبر بیان کرد: مرزبانان هنگ مرزی تایباد اقدام به اجرای انسداد مرز و کمین در مناطق آلوده و حساس حوزه سرزمینی کرده و با استفاده از تجهیزات الکترونیکی و اپتیکی، مقادیری مواد مخدر و یک قبضه سلاح و مهمات را کشف و از انتقال این محموله به داخل کشور ممانعت کردند.

فرمانده مرزبانی انتظامی در ادامه تصریح کرد: مرزبانان در پاکسازی محل شناسایی شده، ۷ عدد کوله حاوی ۱۹۴ بسته به وزن ۱۶۴ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک و ۱۰بسته به وزن ۱۰ کیلو و ۴۴۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه به همراه یک قبضه کلت کمری و یک تیغه خشاب کلت و تعداد ۹ عدد تیر جنگی کلت که بصورت حرفه‌ای در بین شیارها و بوته‌های گیاهی منطقه دپو شده بود را کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار جاویدان با بیان اینکه شناسایی عوامل این پرونده با اقدام اطلاعاتی مرزبانان ادامه دارد، عنوان کرد: مواد مخدر مکشوفه و سلاح و مهمات تحویل مراجع ذی صلاح شدند.

