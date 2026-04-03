نامه رایزنان علمی ایران به روسای بیش از ۲۰۰ دانشگاه جهان در محکومیت حملات نظامی به مراکز علمی

به گزارش ایلنا، رایزنان علمی ایران در مناطق مختلف جهان طی نامه‌ای سرگشاده به روسای دانشگاه‌های مختلف جهان در اروپا، چین، ژاپن، ترکیه، روسیه، مالزی، اندونزی و هندوستان، ضمن روشنگری در زمینه حملات و تجاوز دشمنان به دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی کشورمان، خواستار محکومیت جهانی از سوی محافل علمی و روشنفکری کشورهای مختلف شدند.

رایزنان علمی و سرپرستان دانشجویان ایرانی در حوزه آسیای شرقی و اقیانوسیه (مالزی)، حوزه شنگن و انگلیس (فرانسه)، روسیه و آسیای میانه (روسیه)، چین، کره جنوبی و ژاپن (چین)، شبه قاره هند (هندوستان) و ترکیه و اروپای شرقی (ترکیه) در این نامه که به بیش از ۲۰۰ دانشگاه بزرگ جهان ارسال شده است.

