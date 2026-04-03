واکنش رئیس شورای عالی استانها به حمله به پل B۱:
هویت و اتحاد ما با جنایت جنگی فرونمیریزد
رئیس شورای عالی استانها در پی حمله وحشیانه آمریکا و اسرائیل به پل B۱ استان البرز پیامی را صادر کرد.
به گزارش ایلنا، در متن پیام موسیالرضا حاجیبگلو آمده است: ملت شریف و مقاوم ایران، مردم عزیز استان البرز شهر کرج؛ حمله ددمنشانه و تجاوزکارانه رژیم تروریستی ایالات متحده و اسرائیل جنایتکار زیرساختهای غیرنظامی ما، از جمله پل استراتژیک B۱ کرج، بار دیگر چهره واقعی دشمنی با رفاه و امنیت مردم ایران را به نمایش گذاشتند.
دشمن تصور میکند با تخریب سازههای بتنی و فولادی، میتواند اراده استوار این ملت را خدشهدار کند؛ اما غافل از آن است که هویت و اتحاد ما با این اقدامات خصمانه که مصداق جنایت جنگی است فرونمیریزد.
ما در شورای عالی استانها با برنامهریزی مناسب در کنار شهرداریها و نهادهای اجرایی، با تکیه بر دانش متخصصان جوان و غیرت مهندسان بومی، بلافاصله روند بازسازی و احیای این شریان حیاتی را آغاز خواهیم کرد.
به دشمنان این مرز و بوم اعلام میکنیم که هر آجری که فروریزد، با عزمی راسختر بر جای خود استوار خواهد شد. همه با هم با همدلی و ایستادگی، زمزمه میکنیم: «دوباره میسازمت وطن»؛ زیباتر، مستحکمتر و سربلندتر از همیشه.