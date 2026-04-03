خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام جزئیات حملات دشمن به مناطق غیرنظامی‌کشور در ۲۴ ساعت گذشته

کد خبر : 1768781
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر، با تشریح حملات ۲۴ ساعت گذشته دشمن به مناطق غیرنظامی‌کشور، از ایستادگی مردم و تلاش بی‌وقفه نیروهای امدادی در صحنه‌های حادثه خبر داد.

به گزارش ایلنا،  پیرحسین کولیوند با بیان اینکه دشمن بار دیگر ماهیت ضدانسانی خود را با هدف قرار دادن مناطق غیرنظامی آشکار کرد، گفت: در این مدت، نقاط مختلفی از کشور هدف حملات قرار گرفت که بخش قابل توجهی از آن‌ها اماکن و زیرساخت‌های غیرنظامی‌بوده است.

وی افزود: در استان هرمزگان، شهرستان قشم، «اسکله صیادی» در ساعت ۹:۳۰ و در شهرستان بندرعباس «بلوار راه‌آهن» در ساعت ۱۹:۴۵ هدف حمله قرار گرفت. همچنین در شهرستان بندرلنگه، «فرودگاه بندرلنگه» در ساعت ۲۳:۱۰ مورد اصابت قرار گرفت.

رئیس جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: در استان خوزستان، شهرستان خرمشهر، «جزیره مینو» در ساعت ۹:۴۵ مورد حمله دشمن قرار گرفت.

وی با اشاره به حملات متعدد به استان بوشهر گفت: در شهرستان جم، «روستای زیبامکان» در ساعت ۱۰:۵۰، «منطقه تأسیسات گازی» در ساعت ۲۰:۱۷، «روستای علی‌آباد» در ساعت ۲۱:۰۸ و «روستای گلوکات (مین کنسروی)» در ساعت ۲۱:۵۵ هدف حمله قرار گرفت. همچنین در شهرستان دیر، «روستای کالو حسینه امیرالمؤمنین» در ساعت ۲۱:۰۰ و در شهرستان تنگستان، «سوله پرورش میگو» در ساعت ۰۰:۲۸ مورد اصابت واقع شد. افزون بر این، در شهرستان بوشهر، «انبار امدادی جمعیت هلال‌احمر در چغادک» در ساعت ۰۶:۱۰ مورد حمله قرار گرفت.

کولیوند تصریح کرد: در استان البرز، شهرستان کرج، «پل جاده چالوس (پل شهید رئیسی) در روستای بیلقان» در ساعت ۱۴:۰۰ هدف قرار گرفت و مجدداً در ساعت ۱۷:۲۵ همان نقطه مورد اصابت قرار گرفت که نشان‌دهنده تکرار حمله به یک زیرساخت غیرنظامی است.

وی افزود: در استان کرمانشاه، شهرستان سنقر، «شهرک صنعتی سنقر» در ساعت ۱۲:۳۰ مورد حمله دشمن قرار گرفت.

رئیس جمعیت هلال‌احمر تأکید کرد: این حملات که به‌صورت مستقیم مناطق غیرنظامی، روستاها، زیرساخت‌های شهری، تأسیسات اقتصادی و حتی انبار امدادی هلال‌احمر را هدف قرار داده، مصداق بارز نقض اصول انسانی و قوانین بین‌المللی است.

وی همچنین با اشاره به بی‌اعتنایی آشکار دشمن به قواعد بین‌المللی اظهار داشت: دشمن حتی به قوانینی که خود آن‌ها را وضع و امضا کرده نیز پایبند نیست و این رفتار، نشان‌دهنده عمق جنایت، بی‌رحمی و وحشی‌گری آن‌هاست. جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران نیز با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماتیک، پیگیری این اقدامات ضدانسانی را از طریق نهادهای بین‌المللی با جدیت در دستور کار قرار داده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ کولیوند در پایان خاطرنشان کرد: نیروهای امدادی هلال‌احمر با روحیه‌ای جهادی و حماسی در تمامی این مناطق حضور یافته و بدون وقفه در حال امدادرسانی به آسیب‌دیدگان هستند و این مسیر خدمت‌رسانی تا بازگشت کامل آرامش ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

