به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند با بیان اینکه دشمن بار دیگر ماهیت ضدانسانی خود را با هدف قرار دادن مناطق غیرنظامی آشکار کرد، گفت: در این مدت، نقاط مختلفی از کشور هدف حملات قرار گرفت که بخش قابل توجهی از آن‌ها اماکن و زیرساخت‌های غیرنظامی‌بوده است.

وی افزود: در استان هرمزگان، شهرستان قشم، «اسکله صیادی» در ساعت ۹:۳۰ و در شهرستان بندرعباس «بلوار راه‌آهن» در ساعت ۱۹:۴۵ هدف حمله قرار گرفت. همچنین در شهرستان بندرلنگه، «فرودگاه بندرلنگه» در ساعت ۲۳:۱۰ مورد اصابت قرار گرفت.

رئیس جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: در استان خوزستان، شهرستان خرمشهر، «جزیره مینو» در ساعت ۹:۴۵ مورد حمله دشمن قرار گرفت.

وی با اشاره به حملات متعدد به استان بوشهر گفت: در شهرستان جم، «روستای زیبامکان» در ساعت ۱۰:۵۰، «منطقه تأسیسات گازی» در ساعت ۲۰:۱۷، «روستای علی‌آباد» در ساعت ۲۱:۰۸ و «روستای گلوکات (مین کنسروی)» در ساعت ۲۱:۵۵ هدف حمله قرار گرفت. همچنین در شهرستان دیر، «روستای کالو حسینه امیرالمؤمنین» در ساعت ۲۱:۰۰ و در شهرستان تنگستان، «سوله پرورش میگو» در ساعت ۰۰:۲۸ مورد اصابت واقع شد. افزون بر این، در شهرستان بوشهر، «انبار امدادی جمعیت هلال‌احمر در چغادک» در ساعت ۰۶:۱۰ مورد حمله قرار گرفت.

کولیوند تصریح کرد: در استان البرز، شهرستان کرج، «پل جاده چالوس (پل شهید رئیسی) در روستای بیلقان» در ساعت ۱۴:۰۰ هدف قرار گرفت و مجدداً در ساعت ۱۷:۲۵ همان نقطه مورد اصابت قرار گرفت که نشان‌دهنده تکرار حمله به یک زیرساخت غیرنظامی است.

وی افزود: در استان کرمانشاه، شهرستان سنقر، «شهرک صنعتی سنقر» در ساعت ۱۲:۳۰ مورد حمله دشمن قرار گرفت.

رئیس جمعیت هلال‌احمر تأکید کرد: این حملات که به‌صورت مستقیم مناطق غیرنظامی، روستاها، زیرساخت‌های شهری، تأسیسات اقتصادی و حتی انبار امدادی هلال‌احمر را هدف قرار داده، مصداق بارز نقض اصول انسانی و قوانین بین‌المللی است.

وی همچنین با اشاره به بی‌اعتنایی آشکار دشمن به قواعد بین‌المللی اظهار داشت: دشمن حتی به قوانینی که خود آن‌ها را وضع و امضا کرده نیز پایبند نیست و این رفتار، نشان‌دهنده عمق جنایت، بی‌رحمی و وحشی‌گری آن‌هاست. جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران نیز با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماتیک، پیگیری این اقدامات ضدانسانی را از طریق نهادهای بین‌المللی با جدیت در دستور کار قرار داده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ کولیوند در پایان خاطرنشان کرد: نیروهای امدادی هلال‌احمر با روحیه‌ای جهادی و حماسی در تمامی این مناطق حضور یافته و بدون وقفه در حال امدادرسانی به آسیب‌دیدگان هستند و این مسیر خدمت‌رسانی تا بازگشت کامل آرامش ادامه خواهد داشت.

