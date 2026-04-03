English العربیه
مشاور مرکز فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش:

​آماده بودن شبکه شاد برای برگزاری کلاس‌ها از فردا

کد خبر : 1768779
مشاور مرکز فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اعلام وزارت آموزش و پرورش مبنی بر برگزاری کلاس‌های درس به صورت مجازی تا پایان فروردین از آماده بودن شبکه شاد برای برگزاری کلاس‌ها خبر داد.

به گزارش ایلنا، علیرضا عبدالله نژاد با اشاره به اعلام وزارت آموزش و پرورش مبنی بر برگزاری کلاس‌های درس به صورت مجازی تا پایان فروردین از آماده بودن شبکه شاد برای برگزاری کلاس‌ها خبر داد و افزود: دو بخش در شاد داریم، . بخش پیام رسان و بخش کلاس مجازی شاد و برای بهبود کارایی بخش پیام رسان زمان‌بندی در نظر گرفتیم. 

وی افزود: از ساعت هفت تا ۱۰ صبح، دانش آموزان پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم می‌توانند کلاس‌هایشان را در شاد برگزار کنند؛ از ساعت ۱۰ تا ۱۳، دانش آموزان پایه‌های هفتم، هشتم و نهم؛ ساعت ۱۳ تا ۱۵، دانش آموزان پایه‌های چهارم، پنجم و ششم و از ساعت ۱۵ تا ۱۷ هم دانش آموزان کلاس‌های اول تا سوم، می‌توانند کلاس‌هایشان را در این شبکه برگزار کنند. 

مشاور مرکز فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: بخش دیگری با عنوان کلاس مجازی شد در نظر گرفته شده که کاملا رایگان و به صورت تعاملی برگزار می‌شود و محدودیت زمان ندارد و هر ساعتی از شبانه روز در اختیار مدارس قرار دارد. 

عبدالله نژاد در پایان گفت: امکان دیگری را در شاد فراهم کردیم که دانش آموزان، معلمان و مدیرانی که نیاز دارند، شماره تلفنشان را برای تعیین نقش تغییر دهند، می‌توانند از سامانه my. medu. ir وارد شوند و در بخش شماره شاد، شماره جدیدشان را ثبت کنند و چند دقیقه بعد با شماره جدید وارد شوند و تعیین نقش را انجام دهند.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
