به گزارش ایلنا، علیرضا عبدالله نژاد با اشاره به اعلام وزارت آموزش و پرورش مبنی بر برگزاری کلاس‌های درس به صورت مجازی تا پایان فروردین از آماده بودن شبکه شاد برای برگزاری کلاس‌ها خبر داد و افزود: دو بخش در شاد داریم، . بخش پیام رسان و بخش کلاس مجازی شاد و برای بهبود کارایی بخش پیام رسان زمان‌بندی در نظر گرفتیم.

وی افزود: از ساعت هفت تا ۱۰ صبح، دانش آموزان پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم می‌توانند کلاس‌هایشان را در شاد برگزار کنند؛ از ساعت ۱۰ تا ۱۳، دانش آموزان پایه‌های هفتم، هشتم و نهم؛ ساعت ۱۳ تا ۱۵، دانش آموزان پایه‌های چهارم، پنجم و ششم و از ساعت ۱۵ تا ۱۷ هم دانش آموزان کلاس‌های اول تا سوم، می‌توانند کلاس‌هایشان را در این شبکه برگزار کنند.

مشاور مرکز فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: بخش دیگری با عنوان کلاس مجازی شد در نظر گرفته شده که کاملا رایگان و به صورت تعاملی برگزار می‌شود و محدودیت زمان ندارد و هر ساعتی از شبانه روز در اختیار مدارس قرار دارد.

عبدالله نژاد در پایان گفت: امکان دیگری را در شاد فراهم کردیم که دانش آموزان، معلمان و مدیرانی که نیاز دارند، شماره تلفنشان را برای تعیین نقش تغییر دهند، می‌توانند از سامانه my. medu. ir وارد شوند و در بخش شماره شاد، شماره جدیدشان را ثبت کنند و چند دقیقه بعد با شماره جدید وارد شوند و تعیین نقش را انجام دهند.

انتهای پیام/