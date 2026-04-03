خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در بیانیه انجمن علمی دانشجویی هوشبری کشوری عنوان شد:

علم و درمان، قربانی اقدامات غیرانسانی/این حملات، تعرضی آشکار به جان انسان‌ها و آینده نظام سلامت است

کد خبر : 1768761
لینک کوتاه کپی شد.

انجمن علمی دانشجویی هوشبری کشوری در بیانیه‌ای رسمی، با محکومیت شدید حمله به مراکز علمی و درمانی، این اقدامات را تهدیدی جدی برای امنیت سلامت، روند آموزش و آینده علمی کشور دانست و بر ضرورت صیانت از حریم علم، پژوهش و خدمات درمانی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، انجمن علمی دانشجویی هوشبری کشوری خواستار واکنش قاطع نهادهای داخلی و بین‌المللی برای حفاظت از مراکز حیاتی علمی و پزشکی شد. 

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است: 

باسمه تعالی

«وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیاءَهُم» 

(سوره هود، آیه ۸۵) 

«حفظ حریم علم و درمان، پاسداری از جان و آینده» 

در دل تپش‌های حیاتی جامعه، جایی که نفس هر بیمار به دستان پرتوان متخصصان بیهوشی و هوشبران وابسته است و مسیر اکتشافات علمی در تلاقی دانش و اخلاق رقم می‌خورد، جامعه علمی هوشبری ایران، امروز شاهد هتک حرمت به مقدسات علم و درمان است. حمله به دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز تحقیقاتی از جمله انستیتو پاستور، نه تنها تجاوز به حریم امن دانش‌اندوزان و پژوهشگران است، بلکه ضربه‌ای سهمگین بر پیکره سلامت و آینده کشور وارد می‌سازد. 

ما، اعضای انجمن علمی هوشبری کشوری، ضمن محکومیت شدید این اقدامات غیرانسانی و غیرعلمی رژیم سفاک صهیونیستی و حکومت جنایتکار آمریکا، اعلام می‌داریم که این حملات، رشته‌های حیاتی آموزش، پژوهش و ارائه خدمات تخصصی در حوزه هوشبری و پیراپزشکی را هدف قرار داده است. اختلال در روند آموزش دانشجویان هوشبری، به خطر افتادن دسترسی به تجهیزات پیشرفته و ضروری، و خدشه‌دار شدن محیطی که در آن جان‌های نیازمند یاری می‌شوند، پیامدهایی جبران‌ناپذیر هستند که امنیت علمی و درمانی جامعه را نشانه رفته‌اند. 

این انجمن، همواره بر حفظ کرامت انسانی، ارزش علم و اخلاق حرفه‌ای تأکید داشته است. ما حمله به مراکز علمی و درمانی را، حمله به وجدان بیدار جامعه و نقض آشکار حقوق بنیادین انسانی برای دسترسی به دانش و سلامت می‌دانیم. این اعمال، نه تنها بنیان‌های پیشرفت علمی و ارتقاء سطح خدمات درمانی را متزلزل می‌سازد، بلکه سرمایه‌های انسانی و اعتماد عمومی را نیز مورد هجمه قرار می‌دهد. 

ما از تمامی نهادهای مسئول و دلسوزان جامعه علمی و فرهنگی کشور، مصرانه می‌خواهیم که با قاطعیت در برابر این هتک حرمت‌ها ایستاده و با تأمین امنیت کامل مراکز علمی و درمانی، از حرمت قلم و قدم در این مسیر مقدس پاسداری نمایند. این انجمن، از تمامی نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های علمی و جوامع جهانی می‌خواهد که در راستای حفاظت از مراکز درمانی و تحقیقاتی، به‌عنوان میراث مشترک بشری، اقداماتی قاطع، مؤثر و فوری اتخاذ کنند تا امنیت علمی و سلامت عمومی بیش از این مورد تعرض قرار نگیرد. 

انجمن علمی هوشبری کشوری، خود را متعهد به دفاع از حرمت علم، اخلاق و جان انسان‌ها می‌داند و تا احقاق حقوق جامعه علمی و درمانی، صدای اعتراض خود را با استقامت پیگیری خواهد کرد. 

این انجمن، بار دیگر بر رسالت خود در صیانت از جان بیماران، دفاع از حرمت علم و تلاش برای اعتلای دانش و سلامت جامعه تأکید می‌ورزد و اعلام می‌دارد که راه پیشرفت، امید و تلاش علمی، با وجود تمامی سختی‌ها، همچنان روشن و استوار ادامه خواهد یافت. 

«و نسأل الله التوفیق لما فیه خیر الإنسانیة»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار