در بیانیه انجمن علمی دانشجویی هوشبری کشوری عنوان شد:
علم و درمان، قربانی اقدامات غیرانسانی/این حملات، تعرضی آشکار به جان انسانها و آینده نظام سلامت است
انجمن علمی دانشجویی هوشبری کشوری در بیانیهای رسمی، با محکومیت شدید حمله به مراکز علمی و درمانی، این اقدامات را تهدیدی جدی برای امنیت سلامت، روند آموزش و آینده علمی کشور دانست و بر ضرورت صیانت از حریم علم، پژوهش و خدمات درمانی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، انجمن علمی دانشجویی هوشبری کشوری خواستار واکنش قاطع نهادهای داخلی و بینالمللی برای حفاظت از مراکز حیاتی علمی و پزشکی شد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
باسمه تعالی
«وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیاءَهُم»
(سوره هود، آیه ۸۵)
«حفظ حریم علم و درمان، پاسداری از جان و آینده»
در دل تپشهای حیاتی جامعه، جایی که نفس هر بیمار به دستان پرتوان متخصصان بیهوشی و هوشبران وابسته است و مسیر اکتشافات علمی در تلاقی دانش و اخلاق رقم میخورد، جامعه علمی هوشبری ایران، امروز شاهد هتک حرمت به مقدسات علم و درمان است. حمله به دانشگاهها، بیمارستانها و مراکز تحقیقاتی از جمله انستیتو پاستور، نه تنها تجاوز به حریم امن دانشاندوزان و پژوهشگران است، بلکه ضربهای سهمگین بر پیکره سلامت و آینده کشور وارد میسازد.
ما، اعضای انجمن علمی هوشبری کشوری، ضمن محکومیت شدید این اقدامات غیرانسانی و غیرعلمی رژیم سفاک صهیونیستی و حکومت جنایتکار آمریکا، اعلام میداریم که این حملات، رشتههای حیاتی آموزش، پژوهش و ارائه خدمات تخصصی در حوزه هوشبری و پیراپزشکی را هدف قرار داده است. اختلال در روند آموزش دانشجویان هوشبری، به خطر افتادن دسترسی به تجهیزات پیشرفته و ضروری، و خدشهدار شدن محیطی که در آن جانهای نیازمند یاری میشوند، پیامدهایی جبرانناپذیر هستند که امنیت علمی و درمانی جامعه را نشانه رفتهاند.
این انجمن، همواره بر حفظ کرامت انسانی، ارزش علم و اخلاق حرفهای تأکید داشته است. ما حمله به مراکز علمی و درمانی را، حمله به وجدان بیدار جامعه و نقض آشکار حقوق بنیادین انسانی برای دسترسی به دانش و سلامت میدانیم. این اعمال، نه تنها بنیانهای پیشرفت علمی و ارتقاء سطح خدمات درمانی را متزلزل میسازد، بلکه سرمایههای انسانی و اعتماد عمومی را نیز مورد هجمه قرار میدهد.
ما از تمامی نهادهای مسئول و دلسوزان جامعه علمی و فرهنگی کشور، مصرانه میخواهیم که با قاطعیت در برابر این هتک حرمتها ایستاده و با تأمین امنیت کامل مراکز علمی و درمانی، از حرمت قلم و قدم در این مسیر مقدس پاسداری نمایند. این انجمن، از تمامی نهادهای بینالمللی، سازمانهای علمی و جوامع جهانی میخواهد که در راستای حفاظت از مراکز درمانی و تحقیقاتی، بهعنوان میراث مشترک بشری، اقداماتی قاطع، مؤثر و فوری اتخاذ کنند تا امنیت علمی و سلامت عمومی بیش از این مورد تعرض قرار نگیرد.
انجمن علمی هوشبری کشوری، خود را متعهد به دفاع از حرمت علم، اخلاق و جان انسانها میداند و تا احقاق حقوق جامعه علمی و درمانی، صدای اعتراض خود را با استقامت پیگیری خواهد کرد.
این انجمن، بار دیگر بر رسالت خود در صیانت از جان بیماران، دفاع از حرمت علم و تلاش برای اعتلای دانش و سلامت جامعه تأکید میورزد و اعلام میدارد که راه پیشرفت، امید و تلاش علمی، با وجود تمامی سختیها، همچنان روشن و استوار ادامه خواهد یافت.
«و نسأل الله التوفیق لما فیه خیر الإنسانیة»