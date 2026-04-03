به گزارش ایلنا، انجمن علمی دانشجویی هوشبری کشوری خواستار واکنش قاطع نهادهای داخلی و بین‌المللی برای حفاظت از مراکز حیاتی علمی و پزشکی شد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

باسمه تعالی

«وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیاءَهُم»

(سوره هود، آیه ۸۵)

«حفظ حریم علم و درمان، پاسداری از جان و آینده»

در دل تپش‌های حیاتی جامعه، جایی که نفس هر بیمار به دستان پرتوان متخصصان بیهوشی و هوشبران وابسته است و مسیر اکتشافات علمی در تلاقی دانش و اخلاق رقم می‌خورد، جامعه علمی هوشبری ایران، امروز شاهد هتک حرمت به مقدسات علم و درمان است. حمله به دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز تحقیقاتی از جمله انستیتو پاستور، نه تنها تجاوز به حریم امن دانش‌اندوزان و پژوهشگران است، بلکه ضربه‌ای سهمگین بر پیکره سلامت و آینده کشور وارد می‌سازد.

ما، اعضای انجمن علمی هوشبری کشوری، ضمن محکومیت شدید این اقدامات غیرانسانی و غیرعلمی رژیم سفاک صهیونیستی و حکومت جنایتکار آمریکا، اعلام می‌داریم که این حملات، رشته‌های حیاتی آموزش، پژوهش و ارائه خدمات تخصصی در حوزه هوشبری و پیراپزشکی را هدف قرار داده است. اختلال در روند آموزش دانشجویان هوشبری، به خطر افتادن دسترسی به تجهیزات پیشرفته و ضروری، و خدشه‌دار شدن محیطی که در آن جان‌های نیازمند یاری می‌شوند، پیامدهایی جبران‌ناپذیر هستند که امنیت علمی و درمانی جامعه را نشانه رفته‌اند.

این انجمن، همواره بر حفظ کرامت انسانی، ارزش علم و اخلاق حرفه‌ای تأکید داشته است. ما حمله به مراکز علمی و درمانی را، حمله به وجدان بیدار جامعه و نقض آشکار حقوق بنیادین انسانی برای دسترسی به دانش و سلامت می‌دانیم. این اعمال، نه تنها بنیان‌های پیشرفت علمی و ارتقاء سطح خدمات درمانی را متزلزل می‌سازد، بلکه سرمایه‌های انسانی و اعتماد عمومی را نیز مورد هجمه قرار می‌دهد.

ما از تمامی نهادهای مسئول و دلسوزان جامعه علمی و فرهنگی کشور، مصرانه می‌خواهیم که با قاطعیت در برابر این هتک حرمت‌ها ایستاده و با تأمین امنیت کامل مراکز علمی و درمانی، از حرمت قلم و قدم در این مسیر مقدس پاسداری نمایند. این انجمن، از تمامی نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های علمی و جوامع جهانی می‌خواهد که در راستای حفاظت از مراکز درمانی و تحقیقاتی، به‌عنوان میراث مشترک بشری، اقداماتی قاطع، مؤثر و فوری اتخاذ کنند تا امنیت علمی و سلامت عمومی بیش از این مورد تعرض قرار نگیرد.

انجمن علمی هوشبری کشوری، خود را متعهد به دفاع از حرمت علم، اخلاق و جان انسان‌ها می‌داند و تا احقاق حقوق جامعه علمی و درمانی، صدای اعتراض خود را با استقامت پیگیری خواهد کرد.

این انجمن، بار دیگر بر رسالت خود در صیانت از جان بیماران، دفاع از حرمت علم و تلاش برای اعتلای دانش و سلامت جامعه تأکید می‌ورزد و اعلام می‌دارد که راه پیشرفت، امید و تلاش علمی، با وجود تمامی سختی‌ها، همچنان روشن و استوار ادامه خواهد یافت.

«و نسأل الله التوفیق لما فیه خیر الإنسانیة»

