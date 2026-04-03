واکنش دبیرکل سازمان جهانی بهداشت به حمله متجاوزان به «انستیتو پاستور» ایران

به گزارش ایلنا، تدروس آدهانوم گبریسوس دبیرکل سازمان جهانی بهداشت در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با انتقاد از حمله به مراکز درمانی ایران نوشت: «در روزهای اخیر و هم‌زمان با تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، گزارش‌های متعددی از حملات به مراکز بهداشتی و درمانی در پایتخت ایران، تهران، منتشر شده است.

مؤسسه پاستور ایران در این حملات دچار خسارات قابل‌توجهی شده و قادر به ادامه ارائه خدمات بهداشتی نیست.

این مؤسسه در سال ۱۹۲۰ تأسیس شده و بیش از یک قرن در حوزه‌های مختلف پژوهش‌های پزشکی فعالیت داشته است. این نهاد نقش مهمی در حفاظت و ارتقای سلامت عمومی، از جمله در شرایط اضطراری، ایفا می‌کند. دو بخش از این مؤسسه نیز به‌عنوان مراکز همکار با سازمان جهانی بهداشت (WHO) فعالیت داشته‌اند.

علاوه بر این، بیمارستان روان‌پزشکی دلارام سینا در پی حمله‌ای در ۲۹ مارس دچار خسارات جدی شد و مجموعه دارویی توفیق دارو، که داروهای مورد نیاز برای درمان سرطان و ام‌اس تولید می‌کرد، در حمله‌ای دیگر در ۳۱ مارس آسیب دید. بر اساس گزارش‌ها، در این حوادث تلفات جانی ثبت نشده است.

از اول مارس تاکنون، سازمان جهانی بهداشت بیش از ۲۰ حمله به مراکز بهداشتی در ایران را تأیید کرده که در نتیجه آن دست‌کم ۹ نفر جان خود را از دست داده‌اند؛ از جمله یک کارمند حوزه بیماری‌های عفونی و یک عضو جمعیت هلال‌احمر ایران.

حملات به مراکز درمانی تنها به تهران محدود نبوده و در خارج از پایتخت نیز گزارش شده است؛ از جمله در ۲۱ مارس، انفجاری در نزدیکی بیمارستان امام علی در اندیمشک (استان خوزستان) موجب تخلیه این مرکز و توقف خدمات آن شد.

درگیری‌ها در ایران و منطقه، ارائه خدمات درمانی و همچنین امنیت کارکنان حوزه سلامت، بیماران و غیرنظامیان حاضر در مراکز درمانی را تحت تأثیر قرار داده است.»

پیام دبیرکل سازمان بهداشت جهانی توسط سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در شبکه اجتماعی ایکس بازنشر داده شده است.

