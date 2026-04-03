به گزارش ایلنا، در این بیانیه که خطاب به علما، نخبگان و آزادگان جهان صادر شده، آمده است: تداوم تجاوزهای وحشیانه امپریالیسم متکبر آمریکا و رژیم جنایت‌کار صهیونیستی به مراکز علمی، تحقیقاتی، دینی و فرهنگی ایران که با ترور رهبر مجاهد انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای و به شهادت رساندن فرماندهان نظامی و بیش از ۱۷۵ کودک و معلم در دبستان شجره طیبه میناب آغاز شد، نقض آشکار حقوق بشر و هنجارهای بین‌المللی است.

امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به شکست دشمن در جبهه‌های نبرد، تاکید کردند: دشمن صهیونیستی-آمریکایی پس از یک ماه حمله‌های ناکام، اکنون زبونانه مدارس، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و میراث فرهنگی ایران را هدف قرار داده است.

در این متن بر ضرورت موضع‌گیری قاطع شخصیت‌های مذهبی و علمی جهان در برابر این جنایت‌های جنگی و تلاش برای محاکمه سران این دولت‌های خون‌خوار در دادگاه‌های بین‌المللی تاکید شده است.

این بیانیه از سوی آیات و حجج اسلام علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه، احمد واعظی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، محمد مهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، رضا رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)، محمد حسن اختری رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت (ع)، علی عباسی رئیس جامعةالمصطفی العالمیة، سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به امضا رسیده است.

