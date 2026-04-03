رئیس انستیتوپاستور ایران:

آسیب وارده به انستیتو جدی است /تولید متوقف نشده

​رئیس انستیتوپاستور ایران گفت: انستیتو پاستور را بهتر از قبل می‌سازیم. آسیب‌ها جدی است ولی تولید متوقف نشده است.

به گزارش ایلنا، احسان مصطفوی با بیان اینکه در روز آغاز اول جنگ، بیشتر درب و پنجره‌ها آسیب دیده بود اما در دو مرحله بعدی، آسیب‌ها بیشتر از روز اول بود گفت: حدود ۲۰ هزار متر مربع زیربنای ساختمان‌ها و آزمایشگاه‌ها است. 

وی با بیان اینکه انشالله اوضاع کشور سروسامان پیدا کند و عاقبت به خیری برای کشور اتفاق بیفتد افزود: قول می‌دهیم پاستور را بهتر از قبل خواهیم ساخت. موضوع خیلی مهمتر از پاستور در حال وقوع است. آسیب‌های جدی بوده؛ امیدواریم شرایط پایدار شود و فضا برای بازسازی فراهم باشد که البته خیلی زمان زیادی طول نخواهد کشید. 

مصطفوی با بیان اینکه مهمترین اتفاقی که افتاده این است که نیروی انسانی همچنان پابرجا است و این عزم را دارند که دوباره بیایند و تجربه را منتقل کنند ادامه داد: وظیفه ماست که از چارچوب‌های رسمی که در کشور وجود دارد برای بازسازی کمک بگیریم و انشالله که این اتفاق خواهد افتاد. 

وی با بیان اینکه ساختمان اصلی در خیابان پاستور آسیب دیده اما تولید در گرمدرده ادامه می‌یابد گفت: این روزها به طور خاص نیاز کشور به محلول‌های تزریقی بیشتر از قبل است که همکاران به صورت جدی بحث تولید را همچنان ادامه میدهند و دغدغه‌ای در مورد تولید خوشبختانه نداریم. 

مصطفوی اظهار کرد: همچنان که همکاران در همه بحران‌هایی که کشور درگیر آن بوده پای کار بودند، الان هم تولید را به صورت جدی دنبال می‌کنیم.

