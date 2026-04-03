به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز ۱۴ فروردین، در حمله پهپادی مستقیم به انبار امدادی جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر در منطقه چغادک، ۲ دستگاه کانتینر هلال‌احمر تخریب شد.

در پی این حمله که ساعت حدود ۵ صبح امروز انجام شد، ۲ دستگاه کانتینر امدادی چرخ‎دار و ۲ دستگاه اتوبوس و خودروی امدادی از بین رفتند.

این حمله در حالی صورت گرفته که طبق کنوانسیون‌های ژنو و قواعد و اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه، هدف قرار دادن تجهیزات و زیرساخت‌های امدادی ممنوع است.

