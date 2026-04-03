خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمله هوایی به انبار امدادی هلال‌احمر در بوشهر/ تخریب ۲ کانتینر و ۲ خودروی امدادی + فیلم

کد خبر : 1768698
لینک کوتاه کپی شد.

در حمله پهپادی مستقیم صبح امروز به انبار امدادی جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر در منطقه چغادک، ۲ دستگاه کانتینر تخریب شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز ۱۴ فروردین، در حمله پهپادی مستقیم به انبار امدادی جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر در منطقه چغادک، ۲ دستگاه کانتینر هلال‌احمر تخریب شد. 

در پی این حمله که ساعت حدود ۵ صبح امروز انجام شد، ۲ دستگاه کانتینر امدادی چرخ‎دار و ۲ دستگاه اتوبوس و خودروی امدادی از بین رفتند. 

این حمله در حالی صورت گرفته که طبق کنوانسیون‌های ژنو و قواعد و اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه، هدف قرار دادن تجهیزات و زیرساخت‌های امدادی ممنوع است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
