حمله هوایی به انبار امدادی هلالاحمر در بوشهر/ تخریب ۲ کانتینر و ۲ خودروی امدادی + فیلم
کد خبر : 1768698
در حمله پهپادی مستقیم صبح امروز به انبار امدادی جمعیت هلالاحمر استان بوشهر در منطقه چغادک، ۲ دستگاه کانتینر تخریب شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز ۱۴ فروردین، در حمله پهپادی مستقیم به انبار امدادی جمعیت هلالاحمر استان بوشهر در منطقه چغادک، ۲ دستگاه کانتینر هلالاحمر تخریب شد.
در پی این حمله که ساعت حدود ۵ صبح امروز انجام شد، ۲ دستگاه کانتینر امدادی چرخدار و ۲ دستگاه اتوبوس و خودروی امدادی از بین رفتند.
این حمله در حالی صورت گرفته که طبق کنوانسیونهای ژنو و قواعد و اصول حقوق بینالملل بشردوستانه، هدف قرار دادن تجهیزات و زیرساختهای امدادی ممنوع است.