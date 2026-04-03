پیام رئیس کل سازمان نظام پزشکی در واکنش به حمله به انستیتو پاستور ایران

به گزارش ایلنا، محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور، در پیام خود حادثه اخیر علیه انستیتو پاستور ایران را محکوم کرد.

وی در بخشی از پیام خود با اشاره به جایگاه این مرکز علمی و سلامت‌محور گفت: «حمله به انستیتو پاستور که نماد دیرینه‌ی بهداشت و سلامتی ایرانیان است، اوج سبوعیت دشمنان برای ریشه‌کنی ایران و ایرانیان را نشان داده است.»

بنا بر اعلام وزارت بهداشت، رئیس کل سازمان نظام پزشکی در ادامه ضمن ابراز نگرانی نسبت به تبعات این حادثه، خواستار اقدام نهادهای مسئول شد. او در ادامه پیام خود اظهار داشت: از نیروهای مسلح و مقتدر کشورمان می‌خواهم ذیل سیاست چشم در برابر چشم، تمام مراکز مشابه وابسته به دشمنان در منطقه را با خاک یکسان کنند.

