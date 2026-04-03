اعلام شماره حساب ارزی و دیجیتال جمعیت هلالاحمر برای مشارکت ایرانیان خارج از کشور
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر؛ راضیه عالیشوندی، معاون امور بینالملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلالاحمر، صبح روز گذشته، ۱۳ فروردین، در ارتباط تصویری با مرکز عملیات اضطراری جمعیت هلالاحمر استان اصفهان، با محمد نورصالحی، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفتوگو کرد.
عالیشوندی در ابتدا از حضور میدانی رئیس شورای اسلامیشهر اصفهان در مناطق متاثر از حملات و بازدید ساختمانهای خسارتدیده تشکر کرد.
وی با مهم دانستن تهیه اسناد و مدارک بشردوستانه از پیامدهای انسانی حملات به مناطق غیرنظامی و مسکونی، یادآور شد که جمعیت هلالاحمر در بخشنامهای به شعب خود در استانها، اعلام کرده است که مستندات خسارتهای وارده به مراکز و اماکن مختلف را به معاونت امور بینالملل جمعیت هلالاحمر ارسال کنند تا این معاونت با هدف احقاق حقوق ملت ایران، عکسها و فیلمهای خسارات و جنایات جنگ را روزانه در اختیار نهادهای بینالمللی مسئول، نظیر دیوان کیفری بینالمللی، کمیته بینالمللی صلیب سرخ و سایر مراجع ذیضلاح حقوقی قرار دهد.
عالیشوندی در ادامه یادآور شد که معاونت حقوقی جمعیت هلالاحمر نیز نتایج این مستندات را در داخل کشور پیگیری میکند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خبر داد که شماره حساب ارزی و دیجیتال جمعیت هلالاحمر برای مشارکت ایرانیان خارج از کشور در حمایت از هموطنان آسیبدیده، به وزارت خارجه، سفارتخانهها، کنسولگریها و نمایندگیهای جمهوری اسلامی در خارج از کشور اعلام شده است.
عالیشوندی از حمایتهای خیرین اصفهانی از هموطنان متاثر از جنگ نیز قدردانی کرد.
آقایان رضائی، حاج رسولیها، حجازی، سمندری و صمدزاده از خیرین شهر اصفهان امروز همراه با رئیس شورای اسلامی شهر از مرکز عملیات اضطراری جمعیت هلالاحمر استان بازدید و از تلاشهای امدادگران در امدادرسانی به مردم آسیبدیده از جنگ تشکر کردند.
تاکنون ۱۳۵ منطقه از شهر اصفهان ۴۳۳ بار هدف حملات امریکایی-صهیونیستی قرار گرفته است.