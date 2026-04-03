بیانیه سازمان اینسکو در محکومیت تجاوز به مراکز علمی
سازمان مشاوران و متخصصان ملل اسلامی (اینسکو) در محکومیت تجاوز به مراکز علمی بیانیه صادر کرد.
به گزارش ایلنا، سازمان مشاوران و متخصصان ملل اسلامی (اینسکو) با نهایت تأسف و انزجار، حمله اخیر به دانشگاه علم و صنعت ایران و ۶۰۰ مراکز دیگر علمی، اموزشی، پژوهشی، مدارس و خوابگاههای دانشجویی را محکوم میکند. این اقدامات نابخردانه و خشونتآمیز، نه تنها علیه ساختمانها و تجهیزات فیزیکی، بلکه علیه روح علم، پژوهش و خردورزی ملت ایران صورت گرفته است.
ایران، سرزمین کهن و پر افتخار، همواره مهد فرهیختگان، فلاسفه و دانشمندان بزرگ بوده است. این سرزمین، در طول تاریخ چراغ هدایت و منبع دانش و اخلاق ملتهای گوناگون بوده و میراثی گرانبها در ذهن بشریت برجای گذاشته است. دست درازی به دانشگاهها، نه توقف جریان علم، بلکه نادیده گرفتن این میراث جاودان است و نشاندهنده ناآگاهی از ارزش حقیقی دانش و کرامت انسانی است.
سازمان اینسکو تأکید میکند که بر اساس ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، دسترسی آزاد به آموزش و مراکز علمی از حقوق بنیادین هر انسان است و هیچ قدرتی حق ندارد با خشونت، تخریب یا ایجاد مانع، این حق را محدود یا سلب کند. حمله به دانشگاهها و مراکز پژوهشی، نقض آشکار این حقوق و تلاش برای برهم زدن نظم عقلانی و اخلاقی جوامع علمی است.
پیشرفتهای میهن عزیزمان در عرصههای علمی و پژوهشی، همچون چراغی فروزان، در ذهن و اندیشه فرهیختگان و پژوهشگران باقی خواهد ماند. تخریب ساختمانها و تجهیزات، هرچند تأسفآور، هرگز توان خاموش کردن شعله علم و نوآوری را ندارد و اراده ملت ایران برای پیشرفت علمی، استوارتر از هر مانعی است. ارزش علم، مستقل از دیوارها و سنگها، همیشه زنده و پابرجا خواهد بود.
سازمان اینسکو از همه نهادهای بینالمللی متولی آموزش و پژوهش از جمله سازمان ملل متحد، یونسکو، شورای بینالمللی علوم (International Science Council)، شبکه جهانی دانشگاهها برای نوآوری (GUNi) و … دعوت میکند تا ضمن محکوم کردن این اقدامات نابخردانه، حمایت خود را از امنیت، کرامت و جایگاه علمی دانشگاهها اعلام کنند و اجازه ندهند ارزشهای انسانی و علمی قربانی سیاستها و خشونتهای نابخردانه شود.
سازمان اینسکو ضمن ابراز همدردی با دانشجویان، استادان و جامعه علمی ایران، اعلام میدارد که پیگیری این موضوع از مسیرهای قانونی و بینالمللی، وظیفهای انسانی، اخلاقی و تاریخی است که باید فوراً مورد توجه قرار گیرد.