خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس پلیس راه فراجا:

مدیریت موفق موج بازگشت مسافران در ۱۳ فروردین/ احتمال بازگشایی دوطرفه جاده چالوس از ساعت ۲۳

لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به وضعیت ترافیکی کشور در روز سیزدهم فروردین، از مدیریت هدفمند موج بازگشت مسافران نوروزی خبر داد و اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده شاهد اوج بازگشت هموطنان از سفرهای نوروزی در روزهای سیزدهم و چهاردهم فروردین هستیم، که این موضوع از روزهای گذشته در دستور کار برنامه‌ریزی‌های ترافیکی پلیس راه و راهور قرار داشت.

به گزارش ایلنا، سردار احمد کرمی‌اسد، در این باره گفت: همزمانی این موج با «روز طبیعت» و حضور گسترده شهروندان در تفرجگاه‌های حاشیه شهرها، شرایط خاصی را در محورهای مواصلاتی کشور ایجاد کرد که با اجرای تمهیدات پیشگیرانه و اطلاع‌رسانی‌های لازم، خوشبختانه در مسیرهای پرتردد تفریحی از جمله محورهای چالوس،هراز و فیروزکوه، گره ترافیکی یا حادثه خاصی گزارش نشد و تردد در این محورها در وضعیت قابل قبول جریان داشت.

 

رئیس پلیس راه راهور فراجا با بیان اینکه از ساعات پایانی بعدازظهر، موج بازگشت از استان‌های شمالی به سمت محورهای جنوبی تشدید شد، گفت: در همین راستا و به‌منظور مدیریت بار ترافیکی، از ساعت ۱۷:۰۰ امروز محدودیت‌های ترددی در محورهای شمالی اعمال شد و مسیر آزادراه تهران–شمال و جاده چالوس به‌صورت یک‌طرفه از مرزن‌آباد به سمت تهران در آمد و تردد از مسیر تهران و کرج به سمت شمال ممنوع شد.

سردار کرمی‌اسد ادامه داد: در حال حاضر ترافیک در محورهای هراز، فیروزکوه و قزوین–رشت، به‌ویژه در مسیرهای بازگشت، سنگین و پرحجم است، اما با مدیریت میدانی و کنترل هوشمند، روند تخلیه بار ترافیکی به‌صورت مستمر همچنان در حال انجام است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به حادثه اصابت پرتابه به پل B۱ کرج اشاره کرد و گفت: این پل که در محدوده شهر کرج قرار دارد، یکی از پروژه‌های مهم و راهبردی در حوزه مهندسی ترافیک کشور محسوب میشد که متأسفانه امروز در ۲ مرحله مورد اصابت قرار گرفت و دچار خسارات جدی شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا تصریح کرد: پل B۱ با هدف اتصال بهینه شبکه‌های ارتباطی و تسهیل دسترسی کرج به آزادراه تهران–شمال طراحی شده بود و بر اساس مطالعات انجام‌شده، می‌توانست نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی معابر شهری و برون‌شهری ایفا کند، به‌گونه‌ای که زمان تردد در برخی مسیرها از حدود یک ساعت به کمتر از ۱۰ دقیقه کاهش می‌یافت. این پروژه همچنین به‌عنوان یکی از سازه‌های شاخص و مرتفع در منطقه، از اهمیت ویژه‌ای در زیرساخت حمل‌ونقل کشور برخوردار بود.

وی تأکید کرد: با وجود خسارات وارده، امیدواریم به زودی بازسازی و تکمیل این پل در اولویت قرار دارد و با بهره‌گیری از توان فنی و مهندسی داخلی، عملیات بهسازی آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز شود.

سردار کرمی‌اسد همچنین به اختلال موقت در شبکه برق محدوده حادثه اشاره کرد و گفت: در پی این رخداد، بخشی از زیرساخت‌های برق‌رسانی و چراغ‌های راهنمایی دچار اختلال شد، اما با اقدام سریع پلیس راهور، همکاری شهرداری و مجموعه‌های خدمات‌رسان، وضعیت در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حالت پایدار بازگشت و هیچ‌گونه وقفه جدی در مدیریت تردد ایجاد نشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت ترافیکی کشور پایدار است، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم روند تخلیه بار ترافیکی، محور چالوس از ساعت ۲۳:۰۰ امشب به‌صورت دوطرفه بازگشایی شود تا امکان تردد برای تمامی وسایل نقلیه در مسیر رفت و برگشت فراهم شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان با اشاره به اینکه فردا (۱۴فروردین) آخرین روز تعطیلات نوروزی است، از رانندگان خواست با مدیریت زمان سفر، رعایت قوانین و توجه به توصیه‌های پلیس، در کاهش بار ترافیکی و افزایش ایمنی سفرها همکاری لازم را داشته باشند، چراکه پیش‌بینی می‌شود موج نهایی بازگشت مسافران در محورهای کشور طی ساعات آینده و فردا به اوج خود برسد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار