به گزارش ایلنا، سردار احمد کرمی اسد رئیس پلیس راه راهور فراجا در توضیح بیشتر اظهار کرد: با توجه به حجم بالای ترافیک و به منظور تسهیل در عبور و مرور مسافران و مدیریت جریان ترافیک، بنا بر تدابیر اتخاذ شده، تردد کلیه وسایل نقلیه در جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال از ساعت ۱۷:۰۰ امروز (۱۳ فروردین) در مسیر جنوب به شمال ممنوع شد.