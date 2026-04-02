چالوس یکطرفه شد
کد خبر : 1768613
رئیس پلیس راه راهور فراجا از اجرای محدودیت ترافیکی در جاده چالوس خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار احمد کرمی اسد رئیس پلیس راه راهور فراجا در توضیح بیشتر اظهار کرد: با توجه به حجم بالای ترافیک و به منظور تسهیل در عبور و مرور مسافران و مدیریت جریان ترافیک، بنا بر تدابیر اتخاذ شده، تردد کلیه وسایل نقلیه در جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال از ساعت ۱۷:۰۰ امروز (۱۳ فروردین) در مسیر جنوب به شمال ممنوع شد.
وی افزود: در ساعت اعلام شده، مسیر شمال به جنوب این دو محور به صورت یکطرفه درآمده و این محدودیت تا پایان تخلیه بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.
رئیس پلیس راه راهور فراجا همچنین از مسافران خواست پیش از آغاز سفر، از وضعیت راهها اطلاع کسب کرده و زمان سفر خود را مدیریت کنند.