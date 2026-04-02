آسیب به بیش از ۱۱۷ هزار واحد غیرنظامی در حملات تجاوزکارانه دشمنان

به گزارش ایلنا، جمعیت هلال احمر در اطلاعیه ای اعلام کرد: بر اساس آخرین آمارها از خسارات به واحدهای غیرنظامی در پی حملات جنایتکارانه دشمنان تا امروز ۱۱۷ هزار و ۲۳۹ ساختمان و واحدهای غیرنظامی آسیب دیده‌اند که شامل ۹۳ هزار و ۵۴۴ واحد مسکونی می‌شود.



طبق این آمارها، تنها در پایتخت ۴۶ هزار و ۴۳۷ واحد مسکونی و تجاری آسیب دیده‌اند.



در ادامه این اطلاعیه آمده است که ۳۱۶ مرکز بهداشتی، درمانی و اورژانس، ۷۶۳ مدرسه، ۱۸ مرکز هلال احمر، ۴۸ خودروی عملیاتی و ۳ فروند بالگرد امدادی (هلال‌احمر و اورژانس) نیز از ابتدای حملات جنایتکارانه دشمنان آسیب دیده‌اند.