آسیب به بیش از ۱۱۷ هزار واحد غیرنظامی در حملات تجاوزکارانه دشمنان
جمعیت هلال احمر در اطلاعیهای اعلام کرد که بیش از ۱۱۷ هزار واحد غیرنظامی در حملات رژیم اشغالگر صهیونسیتی و آمریکایی در جنگ رمضان آسیب دیدهاند و یا کاملا تخریب شدهاند.
به گزارش ایلنا، جمعیت هلال احمر در اطلاعیه ای اعلام کرد: بر اساس آخرین آمارها از خسارات به واحدهای غیرنظامی در پی حملات جنایتکارانه دشمنان تا امروز ۱۱۷ هزار و ۲۳۹ ساختمان و واحدهای غیرنظامی آسیب دیدهاند که شامل ۹۳ هزار و ۵۴۴ واحد مسکونی میشود.
طبق این آمارها، تنها در پایتخت ۴۶ هزار و ۴۳۷ واحد مسکونی و تجاری آسیب دیدهاند.
در ادامه این اطلاعیه آمده است که ۳۱۶ مرکز بهداشتی، درمانی و اورژانس، ۷۶۳ مدرسه، ۱۸ مرکز هلال احمر، ۴۸ خودروی عملیاتی و ۳ فروند بالگرد امدادی (هلالاحمر و اورژانس) نیز از ابتدای حملات جنایتکارانه دشمنان آسیب دیدهاند.