English العربیه
رئیس جمعیت هلال احمر اعلام کرد

جنایت علیه انسانیت در ۲۴ساعت گذشته/حمله به ۲۶ نقاط مسکونی،شهری و زیرساخت‌های غیرنظامی کشور

​رئیس جمعیت هلال‌احمر گفت: در ٢۴ ساعت گذشته، دشمن آمریکایی صهیونی در اوج ذلت، دست به حملات هوایی متعدد به مناطق غیرنظامی زده است اما ملت شریف ایران، همچنان در قله اقتدار با صلابت ایستاده‌اند.

به گزارش ایلنا، کولیوند در توضیح بیشتر گفت: در پی تداوم تجاوزات آشکار دشمن به مناطق غیر نظامی‌ کشور، گزارش رسمی هلال‌احمر نشان می‌دهد که تنها طی ۲۴ ساعت گذشته، دست‌ کم ۲۶ حمله به نقاط مسکونی، شهری و زیرساخت‌های غیرنظامی در استان‌های مختلف به ثبت رسیده است؛ حملاتی که بار دیگر چهره واقعی دشمن را در نقض فاحش اصول انسانی و حقوق بین‌الملل آشکار ساخت.

وی افزود: بر اساس این گزارش، از آذربایجان شرقی و اصفهان تا تهران، خوزستان، فارس، لرستان، مرکزی و هرمزگان، اهدافی چون مدارس، شهرک‌های مسکونی، مناطق شهری، زیرساخت‌های خدماتی، اسکله‌ها و حتی اماکن عمومی مورد اصابت قرار گرفته‌اند. در پایتخت، مناطق مسکونی و شهرک‌های مختلف هدف حملات قرار گرفته و در دیگر استان‌ها نیز مردم عادی، کارگران و ساکنان بی‌دفاع قربانی این اقدامات غیرانسانی شده‌اند.

کولیوند با تأکید بر ماهیت کاملاً غیرنظامی این اهداف، این حملات را نقض صریح کنوانسیون‌های ژنو و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بین‌المللی دانست و بیان کرد: دشمن در اوج استیصال و ناتوانی، با هدف قرار دادن مردم بی‌گناه، تلاش دارد شکست‌های خود را پنهان کند؛ اما این اقدامات نه تنها نشانه قدرت نیست، بلکه نماد ضعف، ذلت و فروپاشی اخلاقی آنان است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به حضور فوری و گسترده نیروهای امدادی در صحنه‌های حادثه، خاطرنشان کرد: فرزندان این ملت در هلال‌احمر، با تمام توان در کنار مردم ایستاده‌اند و لحظه‌ای از امدادرسانی، نجات جان مصدومان و کاهش آلام آسیب‌دیدگان دریغ نکرده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بر اقتدار ملی و ایستادگی مردم ایران اضافه شده است، گفت: ملت بزرگ ایران، در برابر چنین جنایاتی نه تنها تضعیف نمی‌شود، بلکه با انسجام بیشتر، مسیر عزت و مقاومت را ادامه خواهد داد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر اضافه کرد: پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی این جنایات با جدیت در حال انجام است و تمامی مستندات مربوط به این حملات برای ارائه به نهادهای بین‌المللی، از جمله کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و مجامع حقوقی، جمع‌آوری و ثبت شده است.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، کولیوند در پایان تأکید کرد: تا حصول نتیجه و احقاق حقوق ملت ایران، این مسیر مطالبه گری و حقوقی با قدرت ادامه خواهد یافت و جامعه جهانی باید در برابر این نقض آشکار قوانین بین‌المللی پاسخگو باشد. این حوادث، بار دیگر نشان داد که در مقابل اقتدار، همبستگی و ایستادگی ملت ایران، دشمن راهی جز توسل به اقدامات کور و غیرانسانی ندارد؛ اقداماتی که نه تنها نتیجه‌ای برای آنان نخواهد داشت، بلکه عزم ملی را برای دفاع از کرامت انسانی، مستحکم‌تر از گذشته خواهد کرد.

