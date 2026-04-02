وی افزود: بر اساس این گزارش، از آذربایجان شرقی و اصفهان تا تهران، خوزستان، فارس، لرستان، مرکزی و هرمزگان، اهدافی چون مدارس، شهرک‌های مسکونی، مناطق شهری، زیرساخت‌های خدماتی، اسکله‌ها و حتی اماکن عمومی مورد اصابت قرار گرفته‌اند. در پایتخت، مناطق مسکونی و شهرک‌های مختلف هدف حملات قرار گرفته و در دیگر استان‌ها نیز مردم عادی، کارگران و ساکنان بی‌دفاع قربانی این اقدامات غیرانسانی شده‌اند.

کولیوند با تأکید بر ماهیت کاملاً غیرنظامی این اهداف، این حملات را نقض صریح کنوانسیون‌های ژنو و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بین‌المللی دانست و بیان کرد: دشمن در اوج استیصال و ناتوانی، با هدف قرار دادن مردم بی‌گناه، تلاش دارد شکست‌های خود را پنهان کند؛ اما این اقدامات نه تنها نشانه قدرت نیست، بلکه نماد ضعف، ذلت و فروپاشی اخلاقی آنان است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به حضور فوری و گسترده نیروهای امدادی در صحنه‌های حادثه، خاطرنشان کرد: فرزندان این ملت در هلال‌احمر، با تمام توان در کنار مردم ایستاده‌اند و لحظه‌ای از امدادرسانی، نجات جان مصدومان و کاهش آلام آسیب‌دیدگان دریغ نکرده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بر اقتدار ملی و ایستادگی مردم ایران اضافه شده است، گفت: ملت بزرگ ایران، در برابر چنین جنایاتی نه تنها تضعیف نمی‌شود، بلکه با انسجام بیشتر، مسیر عزت و مقاومت را ادامه خواهد داد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر اضافه کرد: پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی این جنایات با جدیت در حال انجام است و تمامی مستندات مربوط به این حملات برای ارائه به نهادهای بین‌المللی، از جمله کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و مجامع حقوقی، جمع‌آوری و ثبت شده است.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، کولیوند در پایان تأکید کرد: تا حصول نتیجه و احقاق حقوق ملت ایران، این مسیر مطالبه گری و حقوقی با قدرت ادامه خواهد یافت و جامعه جهانی باید در برابر این نقض آشکار قوانین بین‌المللی پاسخگو باشد. این حوادث، بار دیگر نشان داد که در مقابل اقتدار، همبستگی و ایستادگی ملت ایران، دشمن راهی جز توسل به اقدامات کور و غیرانسانی ندارد؛ اقداماتی که نه تنها نتیجه‌ای برای آنان نخواهد داشت، بلکه عزم ملی را برای دفاع از کرامت انسانی، مستحکم‌تر از گذشته خواهد کرد.