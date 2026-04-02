به گزارش ایلنا، سرهنگ داوود شکیبایی با تشریح آخرین وضعیت تردد در طرح نوروزی ۱۴۰۵ اظهار کرد: این طرح از ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شده و تا پایان روز ۱۲ فروردین، در بازه‌ای ۱۷ روزه، مجموعاً بیش از ۳۷۸ میلیون تردد در سطح محورهای مواصلاتی کشور به ثبت رسیده است.

وی افزود: در تحلیل ترکیب ناوگان، سهم وسایل نقلیه شخصی شامل خودروهای سواری و وانت‌بار با بیش از ۳۲۴ میلیون تردد، بیشترین سهم جابه‌جایی را به خود اختصاص داده است. همچنین ناوگان حمل‌ونقل بار (کامیون‌ها) با ثبت بیش از ۱۲ میلیون تردد و ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری (اتوبوس‌ها) با بیش از ۲ میلیون تردد در رتبه‌های بعدی قرار دارند که نشان‌دهنده غالب بودن سفرهای شخصی در الگوی ترددهای نوروزی است.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا با اشاره به روند تغییرات ترافیکی بیان کرد: روز ۱۲ فروردین با ثبت حدود ۱۹ میلیون تردد، در زمره کم‌ترددترین روزهای این طرح قرار گرفته که بیانگر کاهش موقت حجم سفرها پیش از آغاز موج بازگشت است. بر همین اساس، از امروز ۱۳ فروردین شاهد آغاز موج اصلی بازگشت مسافران هستیم که برای مدیریت آن، اقدامات کنترلی، استقرار تیم‌های عملیاتی، تقویت نظارت‌های میدانی و بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند در دستور کار پلیس راه و راهور قرار گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به توزیع استانی ترددها گفت: استان‌های تهران و مازندران در صدر پرترددترین استان‌های کشور قرار دارند و پس از آن استان‌های البرز، خراسان رضوی و گیلان بیشترین حجم تردد را به خود اختصاص داده‌اند که بیانگر تمرکز سفرها به محورهای شمالی و زیارتی است.

سرهنگ شکیبایی در خصوص وضعیت ورودی و خروجی وسایل نقلیه نیز تصریح کرد: استان‌های تهران و البرز به دلیل موقعیت ترانزیتی و عبوری، همچنان بیشترین حجم ورودی و خروجی وسایل نقلیه را به خود اختصاص داده و نقش کریدورهای اصلی جابه‌جایی کشور را ایفا می‌کنند.

وی درباره وضعیت انباشت خودروها در مقاصد سفر افزود: در حال حاضر بیشترین ماندگاری و انباشت وسایل نقلیه در استان گیلان مشاهده می‌شود و پس از آن استان‌های مازندران، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و کرمانشاه در رتبه‌های بعدی قرار دارند که نشان‌دهنده تداوم حضور مسافران در این مناطق است.

وی گفت: در همین راستا، تلاش همه‌جانبه همکاران پلیس راهور و پلیس راه در سراسر کشور همزمان با افزایش ترددهای جاده‌ای در روز ۱۳ فروردین در حال انجام است تا مدیریت مطلوب ترافیک و تسهیل تردد هم‌وطنان برای عزیمت به پارک‌ها و تفرجگاه‌ها در روز طبیعت به بهترین شکل ممکن انجام شود.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا با تأکید بر حساسیت روزهای پایانی تعطیلات نوروزی خاطرنشان کرد: با توجه به آغاز موج بازگشت و احتمال خستگی و شتاب در رانندگان، ضروری است مسافران پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کنند.

وی همچنین از رانندگان درخواست کرد تا از رانندگی در شرایط خستگی و خواب‌آلودگی به‌طور جدی خودداری کرده و در فاصله ۳۰ کیلومتری مقصد حتماً توقف و استراحت داشته باشند. رعایت سرعت مجاز، حفظ فاصله طولی ایمن با خودروی جلویی و پرهیز از رفتارهای پرخطر، نقش تعیین کننده‌ای در کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی سفرهای بازگشت خواهد داشت.

