پیام تسلیت رئیس دانشگاه دولتی داغستان به جامعه علمی و دانشگاهی ایران

به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، رابادانوف رئیس دانشگاه دولتی داغستان طی نامه‌ای که به رایزن علمی ایران در روسیه ارسال شد، مراتب همدردی و تسلیت خود را به وزارت علوم و جامعه علمی و دانشگاهی ایران اعلام کرد.

متن نامه به این شرح است:

دانشگاه دولتی داغستان مراتب احترام عمیق خود را به حضورتان ابراز می‌دارد.

ما با اندوه و تاسف فراوان اخبار اخیر از جمهوری اسلامی ایران را که مربوط به اقدام تجاوزکارانه انجام شده در خاک کشور شماست دریافت کردیم، اقدامی که در تضاد با اصول بنیادین انسانیت و حقوق بین الملل بوده و به جان باختن رهبر عالی جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای، اعضای خانواده ایشان و همچنین به تلفات انسانی گسترده در میان مردم غیر نظامی، کودکان، مقامات عالی رتبه دولتی و اعضای جامعه علمی و دانشگاهی انجامیده است.

اجازه دهید از جانب خود و همچنین از طرف تمامی کارکنان دانشگاه دولتی داغستان، مراتب تسلیت صمیمانه خود را به شما و به کل جامعه علمی و دانشگاهی و همچنین مردم دوست جمهوری اسلامی ایران ابراز نمایم.

در این روزهای دشوار برای کشور شما، خواهشمندیم پیام همدردی عمیق ما را به خانواده‌ها و نزدیکان جان باختگان منتقل نمایید و برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع داریم.

از درگاه خداوند متعال برای ملت ایران رحمت، استقامت و شجاعت مسئلت داریم.

