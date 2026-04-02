English العربیه
وزیر بهداشت تاکید کرد:

ضرورت توجه ویژه به نیروی انسانی و تقویت امکانات در شرایط خاص کشور

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سفر به استان اصفهان، بر تأمین به‌موقع نیازهای درمانی، تسریع در روند درمان مصدومان و تقویت زیرساخت‌های حوزه سلامت تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جریان سفر به استان اصفهان، از مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) بازدید کرد. 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این بازدید، با حضور در بخش‌های مختلف بیمارستان و عیادت از مصدومان حوادث اخیر، ضمن گفت‌وگو با بیماران و خانواده‌های آنان، بر ضرورت تأمین به‌موقع نیازهای سلامت، تسریع در فرآیندهای درمانی و حفظ آمادگی کامل مراکز درمانی در شرایط کنونی کشور تأکید کرد. 

ظفرقندی همچنین از تلاش‌های شبانه‌روزی کادر سلامت قدردانی کرد و نقش آنان را در خط مقدم خدمت‌رسانی در روزهای حساس کشور، تعیین‌کننده دانست. 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به شرایط خاص کشور و فشار مضاعف بر کادر درمان، بر ضرورت توجه ویژه به نیروی انسانی و تقویت امکانات تأکید کرد. 

استاندار اصفهان نیز در این بازدید ضمن تقدیر از فداکاری‌های کادر سلامت، آنان را هم‌سنگ رزمندگان در خط مقدم دانست و با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه سلامت استان، خواستار حمایت و تصمیم‌گیری‌های ملی برای رفع مشکلات شد. 

وزیر بهداشت بهداشت ضمن قدردانی مجدد از روحیه ایثار و تلاش کادر درمان، دستور بررسی و پیگیری برخی از مشکلات را صادر کرد و بر لزوم تقویت زیرساخت‌ها، تأمین تجهیزات مورد نیاز و ارتقای کیفیت خدمات درمانی در شرایط جنگی کشور تأکید کرد.

 

