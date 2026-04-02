تدوین طرح تأسیس بوستان «شجره طیبه» در تهران در شورای شهر

به گزارش ایلنا، مهدی پیرهادی به پیام اخیر حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) که به مناسبت گرامیداشت روز جمهوری اسلامی ایران و روز طبیعت صادر شده است اشاره کرد که فرمودند: «ملت ایران به نیّت همه شهدا، خصوصاً شهدای جنگ تحمیلی سوم، نهال امید را در پهنه سرزمین خود غرس می‌کند تا هر یک از این نهال‌ها در سالهای آینده به شجره‌ای طیبه و درختی پرثمر تبدیل شود.

وی از تدوین طرحی برای نامگذاری یک بوستان شهری با عنوان «بوستان شجره طیبه» خبر داد و گفت: این طرح در راستای پاسداشت مقام شهدای حادثه تروریستی مدرسه شجره طیبه میناب تهیه شده است.

پیرهادی افزود: در راستای پیام رهبر انقلاب ما نیز با تأسیس «بوستان شجره طیبه» در تهران و غرس نهال به یاد هر یک از شهدای میناب، عملاً به این توصیه مهم عمل می‌کنیم تا همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، «هر یک از این نهال‌ها در سالهای آینده به شجره‌ای طیبه و درختی پرثمر تبدیل شود،

پیرهادی تأکید کرد: این اقدام، پاسخی ملی به دشمنان کودک‌کش و نمادی از آبادانی و امید در پایتخت خواهد بود. امیدواریم با همکاری شهرداری تهران، شاهد اجرایی شدن سریع این طرح باشیم.

