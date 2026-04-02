دبیرکل جمعیت هلالاحمر عنوان کرد:
هلال احمر آماده همراهی مردم برای کمک به آسیبدیدگان از جنگ تحمیلی
دبیرکل جمعیت هلالاحمر، از روند خدماترسانی نیروهای عملیاتی و کادر داروخانه هلالاحمر البرز در جریان جنگ تحمیلی رمضان بازدید و از ارائه خدمات ابراز رضایت کرد و گفت: هلالاحمر آماده همراهی مردم برای کمک به آسیبدیدگان از جنگ تحمیلی است.
به گزارش ایلنا، میثم افشار با حضور در استان البرز، به صورت میدانی از محل ستاد هلالاحمر استان و ارائه خدمات بیوقفه نجاتگران و پرسنل داروخانه این جمعیت در جریان جنگ رمضان، بازدید و از خدمترسانی پایدار این مجموعهها قدردانی کرد.
وی با اشاره به مسئولیت سنگین جمعیت هلالاحمر در ارائه مستمر خدمات در این شرایط، گفت: هلالاحمر مفتخر به وجود نیروهایی توانمند، متعهد، با ایمان، با اخلاق و خدا باور است که در مسیر خدمترسانی به هموطنان قدم برمیدارند.
افشار بیان کرد: پویش جبهه مردمی «ایران ما» با همراهی شایسته اصحاب هنر، ورزش و رسانه و ثبتنام از نیروهای داوطلب مردمی و علاقهمند، آماده همراهی مردم برای کمک به آسیبدیدگان از جنگ تحمیلی صهیونی - آمریکایی علیه کشورمان است.
دبیرکل جمعیت هلالاحمر خاطرنشان کرد: داوطلبان هلالاحمر در صحنههای مختلف در کنار پرسنل خدوم برای کمک به هموطنان نقشآفرینی شایسته دارند. این امر بسیار ارزشمند و قطعا اجر معنوی فراوانی را به همراه خواهد داشت.
در ادامه، دبیرکل هلالاحمر در حاشیه بازدید از مرکز دیالیز استان البرز، گفت: این مرکز با ۲۵ تخت برای ارائه خدمات به بیماران دیالیزی در سطح استان خدمترسانی میکند.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاعرسانی هلالاحمر، افشار بیان کرد: این مرکز از مراکز مجهز و استاندارد کشور است که با به روزترین دستگاهها و کمترین هزینه برای بیماران دیالیزی، در حال ارائه خدمات سلامت محور به مراجعهکنندگان است.