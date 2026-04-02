به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، حسن عباس نژاد با اشاره به فرا رسیدن ۱۳ فروردین و سنت حضور مردم در دامان طبیعت، گفت: این طرح با هدف افزایش حساسیت عمومی نسبت به پیامدهای مصرف بی‌رویه پلاستیک، ضرورت مدیریت صحیح پسماند و آگاهی بخشی مستقیم از طریق گفت و گو و آموزش میدانی اجرا شده است.

او با بیان اینکه ظروف یکبارمصرف پلاستیکی تهدیدی جدی برای سلامت انسان و محیط زیست محسوب می‌شوند، افزود: آموزش چهره به چهره درباره کاهش مصرف این ظروف و جلوگیری از رهاسازی زباله در طبیعت، می‌تواند نقش مهمی در تغییر رفتار شهروندان در روز طبیعت داشته باشد.

عباس نژاد تأکید کرد: استقرار سطل‌های زباله در نقاط پرتردد، ارائه آموزش‌های میدانی توسط مأموران محیط زیست و استفاده مردم از کیسه‌های ویژه جمع آوری پسماند، نقش مؤثری در کاهش آلودگی و تسهیل کار پاکبان‌ها دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران همچنین از شهروندان خواست هنگام حضور در طبیعت از بوته کنی، تخریب پوشش گیاهی و آسیب به زیستگاه‌های طبیعی خودداری کنند.

او هشدار داد: آلودگی رودخانه‌ها و دریاچه‌ها می‌تواند موجب نابودی آبزیان و برهم خوردن تعادل اکوسیستم شود.

عباس نژاد ابراز امیدواری کرد با همراهی مردم و تقویت آموزش‌های چهره به چهره، روز طبیعت امسال به روزی پاک، ایمن و دوستدار محیط زیست تبدیل شود.

