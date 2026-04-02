توزیع کیسههای زباله در روز طبیعت با هدف کاهش پسماند در استان تهران
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از اجرای طرح گسترده توزیع کیسههای زباله در آستانه روز طبیعت خبر داد و هدف آن را ترویج فرهنگ کاهش مصرف پلاستیک، آموزش چهره به چهره به شهروندان و ارتقای مسئولیتپذیری عمومی در حفظ محیط زیست اعلام کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، حسن عباس نژاد با اشاره به فرا رسیدن ۱۳ فروردین و سنت حضور مردم در دامان طبیعت، گفت: این طرح با هدف افزایش حساسیت عمومی نسبت به پیامدهای مصرف بیرویه پلاستیک، ضرورت مدیریت صحیح پسماند و آگاهی بخشی مستقیم از طریق گفت و گو و آموزش میدانی اجرا شده است.
او با بیان اینکه ظروف یکبارمصرف پلاستیکی تهدیدی جدی برای سلامت انسان و محیط زیست محسوب میشوند، افزود: آموزش چهره به چهره درباره کاهش مصرف این ظروف و جلوگیری از رهاسازی زباله در طبیعت، میتواند نقش مهمی در تغییر رفتار شهروندان در روز طبیعت داشته باشد.
عباس نژاد تأکید کرد: استقرار سطلهای زباله در نقاط پرتردد، ارائه آموزشهای میدانی توسط مأموران محیط زیست و استفاده مردم از کیسههای ویژه جمع آوری پسماند، نقش مؤثری در کاهش آلودگی و تسهیل کار پاکبانها دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران همچنین از شهروندان خواست هنگام حضور در طبیعت از بوته کنی، تخریب پوشش گیاهی و آسیب به زیستگاههای طبیعی خودداری کنند.
او هشدار داد: آلودگی رودخانهها و دریاچهها میتواند موجب نابودی آبزیان و برهم خوردن تعادل اکوسیستم شود.
عباس نژاد ابراز امیدواری کرد با همراهی مردم و تقویت آموزشهای چهره به چهره، روز طبیعت امسال به روزی پاک، ایمن و دوستدار محیط زیست تبدیل شود.