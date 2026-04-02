خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توزیع کیسه‌های زباله در روز طبیعت با هدف کاهش پسماند در استان تهران

کد خبر : 1768520
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از اجرای طرح گسترده توزیع کیسه‌های زباله در آستانه روز طبیعت خبر داد و هدف آن را ترویج فرهنگ کاهش مصرف پلاستیک، آموزش چهره به چهره به شهروندان و ارتقای مسئولیت‌پذیری عمومی در حفظ محیط زیست اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، حسن عباس نژاد با اشاره به فرا رسیدن ۱۳ فروردین و سنت حضور مردم در دامان طبیعت، گفت: این طرح با هدف افزایش حساسیت عمومی نسبت به پیامدهای مصرف بی‌رویه پلاستیک، ضرورت مدیریت صحیح پسماند و آگاهی بخشی مستقیم از طریق گفت و گو و آموزش میدانی اجرا شده است. 

او با بیان اینکه ظروف یکبارمصرف پلاستیکی تهدیدی جدی برای سلامت انسان و محیط زیست محسوب می‌شوند، افزود: آموزش چهره به چهره درباره کاهش مصرف این ظروف و جلوگیری از رهاسازی زباله در طبیعت، می‌تواند نقش مهمی در تغییر رفتار شهروندان در روز طبیعت داشته باشد. 

عباس نژاد تأکید کرد: استقرار سطل‌های زباله در نقاط پرتردد، ارائه آموزش‌های میدانی توسط مأموران محیط زیست و استفاده مردم از کیسه‌های ویژه جمع آوری پسماند، نقش مؤثری در کاهش آلودگی و تسهیل کار پاکبان‌ها دارد. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران همچنین از شهروندان خواست هنگام حضور در طبیعت از بوته کنی، تخریب پوشش گیاهی و آسیب به زیستگاه‌های طبیعی خودداری کنند. 

او هشدار داد: آلودگی رودخانه‌ها و دریاچه‌ها می‌تواند موجب نابودی آبزیان و برهم خوردن تعادل اکوسیستم شود. 

عباس نژاد ابراز امیدواری کرد با همراهی مردم و تقویت آموزش‌های چهره به چهره، روز طبیعت امسال به روزی پاک، ایمن و دوستدار محیط زیست تبدیل شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار