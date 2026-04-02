رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان خبر داد:
افتتاح دو پایگاه جدید اورژانس در کردستان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: روز گذشته (چهارشنبه) و همزمان با فرارسیدن ۱۲ فروردین، روز جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه علوم پزشکی کردستان با هدف تقویت توان عملیاتی و افزایش تابآوری استان در شرایط بحرانی، دو پایگاه جدید فوریتهای پزشکی را در شهرستانهای سقز و دیواندره افتتاح کرد.
به گزارش ایلنا از وبدا، شعله شاهغیبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان، با تبریک روز جمهوری اسلامی، این اقدامات را گامی عملی برای قدردانی از ایثار کارکنان نظام سلامت و بهبود خدمترسانی به مردم دانست.
وی تصریح کرد: با توجه به شرایط دشوار ماههای اخیر، تقویت زیرساختها و منابع انسانی اولویت اصلی دانشگاه برای ارتقای پایداری خدمات سلامت است.
راهاندازی نخستین پایگاه اورژانس بانوان در سقز
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به جزئیات پروژههای جدید گفت: «پایگاه اورژانس بانوان سقز» که با مشارکت خیرین این شهرستان بازسازی و تجهیز شده است، به طور اختصاصی برای ارائه خدمات فوریتی به بانوان آغاز بهکار کرد. در این پایگاه، ۵ بانوی تکنسین که از نیروهای تازهاستخدام دانشگاه هستند، مستقر شدهاند.
دشاهغیبی همچنین از افتتاح پایگاه جادهای «شریفآباد دیواندره» خبر داد و افزود: ساختمان این پایگاه با حمایت خیر نیکاندیش، دکتر علمایی، احداث شده است. با استقرار این پایگاه، بخش وسیعی از محور ارتباطی چهلچشمه تحت پوشش خدمات اورژانس پیشبیمارستانی قرار میگیرد که نقش مهمی در کاهش زمان امدادرسانی در حوادث جادهای خواهد داشت.
بخش دیگری از برنامههای امروز دانشگاه، آغاز به کار رسمی ۲۵۵ نفر از نیروهای استخدامی پیمانی بود. رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان در این باره اظهار داشت: این نیروها پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ خود را دریافت کرده و در واحدهای مختلف تابعه مستقر شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: برای این کارکنان، دورههای آموزشی تخصصی و غیرحضوری با موضوع «خودمراقبتی در بحرانهای نظامی و جنگی» برگزار شده است تا آمادگی لازم برای خدمترسانی در شرایط خاص را داشته باشند. همچنین برای جبران کمبود نیرو، مجوز تمدید ۱۲ ماهه طرح در رشتههای مورد نیاز اخذ شده است.
شاهغیبی در پایان تأکید کرد: توسعه پایگاههای اورژانس و تقویت آموزشهای تخصصی، راهبرد اصلی دانشگاه برای حفظ پایداری نظام سلامت استان در مواجهه با چالشهای پیشرو است.