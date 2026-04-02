آسیب به خطوط تولید شرکت داروسازی وابسته به هلال احمر
مدیرعامل شرکت داروسازی سها جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، در بازدید از بخشهای آسیبدیده این مجموعه، جزئیات خسارات وارده در حملات روزهای ۱۱ و ۱۲ فروردین ماه رژیم اشغالگر صهیونیستی و آمریکا را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، رضا مصباحی با اشاره به وقوع انفجار در سایت مجاور این شرکت داروسازی، گفت: موج انفجار ناشی از اصابت موشکها و خمپارهها، همراه با پرتابههای ثانویه، خسارات گستردهای به تأسیسات شرکت وارد کرده است.
به گفته وی، گاردیلهای اطراف اتوبان مجاور کنده شده و به محوطه شرکت پرتاب شده و به نقاط مختلف اصابت کرده است.
مدیرعامل شرکت داروسازی سها با اشاره به تخریب واحدهای فنی و آهنگری این مجموعه، تصریح کرد: سقف این واحدها عمدتاً ریزش داشته، شیشهها کاملاً خرد شده و این بخشها در حال حاضر غیرقابل استفاده هستند. خط تولید داروهای خاص هورمونی و همچنین خط بستهبندی نیز دچار ریزش سقف شده و عملاً از کار افتاده است.
مصباحی با اشاره به تخریب کامل انبار ملزومات بستهبندی، افزود: سیستم روشنایی مجموعه به طور کامل آسیب دیده و اتاقهای نگهبانی، انبارداری و دفاتر اداری نیز تخریب شدهاند. به دلیل بارندگیهای اخیر، آب ناشی از سقف تخریب شده بر روی مواد بستهبندی ریزش پیدا کرده است.
وی همچنین با اشاره به آسیب شدید به واحدهای آبساز و هواساز، خاطرنشان کرد: در ورودی واحد آبساز تخریب شده و شیشههای آن کاملاً شکسته است. ساختمان آزمایشگاه نیز به دلیل رو به بیرون بودن، تمام شیشههای خود را از دست داده و تجهیزات دقیق و ابزار دقیق آزمایشگاه از کالیبره خارج شده و در حال حاضر قابل استفاده نیستند.
مدیرعامل شرکت داروسازی سها هلال احمر، از تخریب پاسیوی پشت بام و ریزش شیشهها در محوطه اداری و واحد مدیریت خبر داد و تأکید کرد: برآورد میشود جبران این خسارات و بازسازی خطوط تولید حدود یک ماه به طول انجامد. در حال حاضر خط تولید در این ناحیه کاملاً از کار افتاده و بازسازی سریع تأسیسات، رفع آوارها و تعمیر تخریبها ضروری است