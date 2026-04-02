متهمان به ۳۵ فقره سرقت خودرو در قم دستگیر شدند

متهمان به ۳۵ فقره سرقت خودرو در قم دستگیر شدند
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی قم از دستگیری ۲ سارق حرفه‌ای خودروهای پراید مدل پایین و اعتراف آنان به ۳۵ فقره سرقت خودرو و قطعه‌های آن خبر داد.

به گزارش ایلنا، جعفر عباس‌نژاد اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت خودروهای پراید مدل پایین در سطح استان، موضوع شناسایی و دستگیری سارقان به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت. 

وی افزود: ماموران کلانتری ۲۵، پانزده خرداد با انجام اقدام‌های تخصصی و بررسی‌های لازم، موفق به شناسایی مخفیگاه و دستگیری ۲ سارق حرفه‌ای شدند که در این عملیات دو دستگاه خودروی مسروقه نیز کشف و به مالباختگان تحویل شد. 

رئیس پلیس آگاهی قم بیان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای تحقیقات تخصصی به پلیس آگاهی منتقل شدند و در مواجهه با مستندها و مدارک ارائه شده، به سرقت پنج دستگاه خودروی پراید و ۳۰ فقره سرقت قطعه‌ها و محتویات داخل خودرو اعتراف کردند. 

عباس‌نژاد با اشاره به اینکه متهمان با دستور مقام قضایی در بازداشت به سر می‌برند، خاطرنشان کرد: تحقیقات پلیس برای شناسایی سایر مالباختگان، خریداران اموال مسروقه و کشف مابقی اموال سرقتی همچنان ادامه دارد.

