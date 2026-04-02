قدردانی آتش نشانان تهران از پشتیبانی شهروندان در صحنه حوادث

​شهروندان با حضور در کنار آتش نشانان در عملیات‌های مختلف از آن‌ها پذیرایی کردند که این اقدام شهروندان سبب شد تا آتش نشانی تهران از مهربانی مردم که همواره در صحنه حوادث یار و پشتیبان آتش‌نشانان بوده‌اند، قدردانی کند.

به گزارش ایلنا، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران اعلام کرد: «در روزهای پرکار حادثه و عملیات‌های مستمر آتش‌نشانان، صحنه‌های زیبایی از همراهی و همدلی شهروندان شکل گرفت. در حاشیه مأموریت‌ها، بسیاری از مردم به صورت خودجوش با توزیع چای، آب، غذا و اقلام خوراکی، در کنار نیروهای عملیاتی حاضر شدند و با این رفتار صمیمانه، روحیه‌ای مضاعف به آتش‌نشانان و دیگر نیروهای امدادی بخشیدند. 

این همراهی مردم، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و قدرشناسی شهروندان نسبت به فداکاری‌های نیروهای امدادی است و نقش مهمی در حفظ انگیزه و توان عملیاتی آتش‌نشانان داشته است. 

سازمان آتش‌نشانی تهران ضمن تقدیر از این اقدام ارزشمند، از مردم شریف و مهربانی که همواره در صحنه حوادث یار و پشتیبان آتش‌نشانان بوده‌اند قدردانی می‌کند و اعلام می‌دارد که این همراهی صمیمانه، پشتوانه‌ای بزرگ برای ادامه خدمت‌رسانی است.»

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
