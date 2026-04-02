قدردانی آتش نشانان تهران از پشتیبانی شهروندان در صحنه حوادث

به گزارش ایلنا، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران اعلام کرد: «در روزهای پرکار حادثه و عملیات‌های مستمر آتش‌نشانان، صحنه‌های زیبایی از همراهی و همدلی شهروندان شکل گرفت. در حاشیه مأموریت‌ها، بسیاری از مردم به صورت خودجوش با توزیع چای، آب، غذا و اقلام خوراکی، در کنار نیروهای عملیاتی حاضر شدند و با این رفتار صمیمانه، روحیه‌ای مضاعف به آتش‌نشانان و دیگر نیروهای امدادی بخشیدند.

این همراهی مردم، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و قدرشناسی شهروندان نسبت به فداکاری‌های نیروهای امدادی است و نقش مهمی در حفظ انگیزه و توان عملیاتی آتش‌نشانان داشته است.

سازمان آتش‌نشانی تهران ضمن تقدیر از این اقدام ارزشمند، از مردم شریف و مهربانی که همواره در صحنه حوادث یار و پشتیبان آتش‌نشانان بوده‌اند قدردانی می‌کند و اعلام می‌دارد که این همراهی صمیمانه، پشتوانه‌ای بزرگ برای ادامه خدمت‌رسانی است.»

