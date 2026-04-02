توصیه های هلال احمر در روز طبیعت/ هشدارهای ایمنی برای مراقبت از کودکان در سیزده بهدر
جمعیت هلالاحمر در اطلاعیهای ضمن اعلام آمادگی کامل برای خدمت به هموطنان در روز طبیعت، مهمترین توصیههای ایمنی و مراقبتی بویژه مراقبت از کودکان را در این روز اعلام کرد.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر؛ متن اطلاعیه به شرح زیر است:
جمعیت هلالاحمر ضمن آرزوی ساعاتی خوش همراه با سلامتی برای هموطنان در روز طبیعت و توصیه برای کمک به حفظ محیط زیست، در روز سیزدهم فروردینماه با همراهی ۱۵ هزار نیروی امدادی و داوطلب برای کمک به آسیبدیدگان احتمالی، آماده خدمت است. همچنین به هموطنان توصیه میشود نکات ایمنی زیر را برای مراقبت از خود و خانوادههایشان بویژه کودکان جدی بگیرند.
۱. با توجه به هشدار نارنجی هواشناسی در استانهای کرمان، فارس و خراسان رضوی، از اتراق در کنار رودخانهها خودداری کنید. همچنین فاصله گرفتن از رودخانهها و مسیلها وعدم استقرار در مناطق مرتفع، پرهیز از فعالیتهای کوهنوردی، همراه داشتن تجهیزات لازم و سوخت کافی هنگام سفر با خودرو و خودداری از چرای دام در کنار رودخانهها به هموطنان در این مناطق توصیه میشود.
۲. خودداری از برپایی آتش در مناطق جنگلی به دلیل امکان توسعه آتش و در فضاهای مستعد آتشسوزی
۳. مراقبت از کودکان در تفرجگاهها به منظور جلوگیری از مفقودی یا سقوط در چاهها و عمقها و درهها
۴. مراقبت از کودکان در زمان شنا و بازی در محیطهای آبی به ویژه محیطهای ناشناخته
۵. آموزش به کودکان در خصوص فراگیری شمارههای اضطراری به ویژه شمارههای ۱۱۲.۱۱۵ و ۱۱۰ برای اطلاعرسانی به موقع در زمان بروز حوادث احتمالی
۶. احتیاط در زمان اسکان در فضاهای طبیعی به ویژه در فضاهایی با وجود برقهای فشار قوی
۷. احتیاط در زمان وقوع رعد و برق و شرایط جوی نامساعد به دلیل احتمال وقوع مخاطرات طبیعی و رعد و برق و صاعقه
۸. اجتناب از شنا کردن در کانالهای آب به ویژه برای کودکان به دلیلعدم امکان دستگیری در شرایط اضطراری و امکان غرق شدگی
۹. مراقبت از کودکان در زمان بازی در کنار محورهای اصلی و فرعی و جلوگیری و توصیه به منظورعدم حضور ناگهانی در جادهها به دلیل امکان بروز حوادث ترافیکی و حمل و نقل
۱۰. اجتناب از اقدامات خطرناک در کنار ریلهای قطار به ویژه بازیهای کودکانه و پرتاب سنگ به سمت قطار در حال حرکت
۱۱. مراقبت از کودکان در کنار حوضچهها و فوارههای آب داخل پارکها به دلیل امکان بروز مشکلات ناشی از برق گرفتگی یا وجود زوائد و عوارض مانند لولهها و برآمدگیها و امکان آسیب به کودکان در هنگام آب بازی
۱۲. مراقبت از کودکان ر محیطهای طبیعی و ناشناخته به دلیل امکان بروز حوادث ناشی از وجود حیوانات درنده و گزنده
جمعیت هلالاحمر با شماره امدادی ۱۱۲ به صورت شبانهروزی آماده اعزام نیروهای امدادی در حوادث و سوانح ترافیکی و غیر مترقبه در جادههای برون شهری است.