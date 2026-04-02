سخنگوی وزارت بهداشت در ایکس نوشت:

تجاوز به انستیتو پاستور ایران، تجاوز مستقیم به امنیت سلامت بین‌المللی است

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع وزارت بهداشت در ایکس نوشت: تجاوز به انستیتو پاستور ایران - یکی از ارکان صدساله سلامت جهانی و عضو شبکه بین‌المللی پاستور - تجاوز مستقیم به امنیت سلامت بین‌المللی است.

به گزارش ایلنا، حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع وزارت بهداشت در ایکس نوشت: «تجاوز به انستیتو پاستور ایران - یکی از ارکان صدساله سلامت جهانی و عضو شبکه بین‌المللی پاستور - تجاوز مستقیم به امنیت سلامت بین‌المللی است. این امر نقض کنوانسیون‌های ژنو و اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. 

ما از سازمان بهداشت جهانی، صلیب سرخ جهانی و نهادهای بهداشت جهانی می‌خواهیم که این حمله را محکوم کنند، خسارات را ارزیابی کرده و از بازسازی حمایت کنند.»

