به گزارش ایلنا، حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع وزارت بهداشت در ایکس نوشت: «تجاوز به انستیتو پاستور ایران - یکی از ارکان صدساله سلامت جهانی و عضو شبکه بین‌المللی پاستور - تجاوز مستقیم به امنیت سلامت بین‌المللی است. این امر نقض کنوانسیون‌های ژنو و اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه است.

ما از سازمان بهداشت جهانی، صلیب سرخ جهانی و نهادهای بهداشت جهانی می‌خواهیم که این حمله را محکوم کنند، خسارات را ارزیابی کرده و از بازسازی حمایت کنند.»

انتهای پیام/