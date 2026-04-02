رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اعلام کرد

بیش از ۶۰۰ هزار بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در ماه‌های اخیر

بیش از ۶۰۰ هزار بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در ماه‌های اخیر
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با بیان اینکه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۲ فروردین ۱۴۰۵، فعالیت‌های چشمگیری در حوزه نظارت و سلامت محیط و مواد غذایی انجام داده‌اند، گفت: آمار تجمیعی این اقدامات شامل بیش از ۶۰۰ هزار بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، نمونه‌برداری از آب آشامیدنی، و اقدامات ویژه در برخورد با حوادث شیمیایی است.

به گزارش ایلنا، محسن فرهادی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: در این مدت، ۶۰۸.۴۰۱ مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در سراسر کشور صورت گرفت که نشان‌دهنده تلاش گسترده برای اطمینان از سلامت مواد مصرفی مردم است. همچنین ۱۷۳.۴۵۷ بازرسی از اماکن عمومی جهت بررسی رعایت بهداشت و سلامت عمومی انجام شد. 

وی گفت: در زمینه سنجش مواد غذایی، ۷۲۸.۰۱۷ مورد بررسی پرتابل سطوح و مواد غذایی به منظور شناسایی هرگونه آلودگی انجام شده و ۵۰۰.۹۳۷ نمونه کلرسنجی آب آشامیدنی برای اطمینان از سلامت آب مصرفی شهروندان گرفته شده است. 

فرهادی افزود: در این دوره، ۳۹.۳۲۲ نمونه از آب آشامیدنی و ۷.۰۴۰ نمونه از مواد غذایی برای آزمایشات علمی و فنی جمع‌آوری گردید. همچنین، ۱۱۵ مورد طغیان بیماری‌های منتقله از آب و مواد غذایی تحت بررسی قرار گرفت که نشان‌دهنده توجه جدی به بهداشت عمومی و کنترل اپیدمی‌ها است. 

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: در بخش اقدامات ویژه، ۴۷۵ مورد حوادث شیمیایی بررسی شد و در حالی که هیچ موردی از حوادث پرتویی گزارش نشد، مراکز و اماکنی که تخلفات بهداشتی داشتند، به مراجع قضایی معرفی شدند. در این مدت ۶.۹۴۳ مرکز به دلیل تخلفات به مراجع قضایی ارجاع شده و ۱.۰۸۰ مرکز نیز به دلیل نقض اصول بهداشتی پلمب و تعطیل گردید. 

بنا بر اعلام وزارت بهداشت، وی افزود: در کنار این اقدامات، ۴۸.۶۹۲ بازرسی از کارگاه‌ها و کارخانجات نیز صورت گرفته که در راستای بهبود شرایط کاری و سلامت محیط‌های تولیدی انجام شد. 

به گفته فرهادی، این آمار نشان‌دهنده تلاش مداوم و مستمر وزارت بهداشت برای حفظ سلامت عمومی جامعه و پیشگیری از بروز بیماری‌ها است.

