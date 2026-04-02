به گزارش ایلنا، سرهنگ اولادی با اشاره به اینکه مشارکت مدنی یعنی تبدیل اضطراب به اقدام، ترس به همکاری و بی‌اعتمادی به احساسِ مسئولیتِ مشترک، افزود: این همان نقطه‌ای است که جامعه از درون قوی می‌شود و مردم تبدیل به ستون‌های پایداری می‌شوند.

وی تصریح کرد: در اوج بحران، امنیت تنها با حضور پلیس و نیروهای انتظامی تأمین نمی‌شود؛ بلکه با هوشیاری، همدلی و رفتار مسئولانه‌ی شهروندان معنا می‌گیرد؛ رعایت نظم عمومی، همکاری با نیروهای امدادی و پرهیز از رفتارهای هیجانی و شایعه‌پراکنی، پایه‌های اصلی مدیریت بحران هستند.

مدیرکل آموزش همگانی فراجا با تأکید بر اینکه هر بحرانی، آیینه و بازتاب دهنده بلوغ اجتماعی هر ملت است، افزود: در شرایط سخت است که عیار جامعه سنجیده می‌شود؛ جامعه‌ای که هر فرد در آن احساس وظیفه می‌کند.

به گفته این مقام انتظامی از حفظ آرامش تا کمک داوطلبانه به نیازمندان، در واقع شکل سازمان‌یافته‌ای از تاب‌آوری است؛ این نوع رفتارهای مسئولانه، جلوه‌های مدرن از امنیت درونی‌اند.

وی با اشاره به تجربیات جهانی در حوزه آموزش همگانی گفت: کشورهایی که فرهنگ مشارکت اجتماعی را نهادینه کرده‌اند، نه فقط در برابر بحران‌های طبیعی یا جنگی، بلکه در برابر بحران‌های روانی و اجتماعی نیز مقاومت بیشتری نشان داده‌اند. در چنین جوامعی، «امنیت» واژه‌ای دوطرفه است؛ مردم نه فقط دریافت‌کننده‌ی خدمات امنیتی، بلکه شریک فعال در تولید آن هستند. اولادی متذکر شد: ساده‌ترین جلوه‌ی این مشارکت، اطلاع‌رسانی درست، همکاری با دستورالعمل‌های نیروهای انتظامی و پرهیز از اقدامات خودسرانه است.

مدیرکل آموزش همگانی فراجا عنوان کرد: پلیس، امنیت را مفهومی یک‌سویه نمی‌داند. امنیت یعنی مشارکت میان ذهن‌های آگاه و دل‌های مسئول. فرهنگ مراقبت جمعی زمانی شکل می‌گیرد که هر شهروند بداند سهمی از آرامش عمومی بر عهده‌ی اوست.

به گزارش خبرگزاری پلیس، وی در پایان یادآور شد: در روزهای بحران، هر رفتار مدنی ما می‌تواند چراغی در مسیر بازسازی اعتماد و آرامش باشد و این دقیقاً همان جایی است که پلیس و مردم در یک صف قرار می‌گیرند.

