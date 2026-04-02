خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ارزیابی خودروهای آسیب دیده در جنگ در منطقه ۱۹ تهران

کد خبر : 1768459
لینک کوتاه کپی شد.

شهردار منطقه ۱۹ از آغاز روند بررسی و ارزیابی خسارات خودروهای آسیب‌دیده شهروندان این منطقه در پی جنگ تحمیلی اخیر ناشی از اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش ایلنا، حسین اخگرپور، شهردار منطقه ۱۹ تهران گفت: در راستای رسیدگی به وضعیت شهروندانی که خودروهای آنان در جریان حوادث اخیر دچار خسارت شده است، نماینده شرکت بیمه ایران با هماهنگی و همراهی ستاد مدیریت بحران منطقه در محل حاضر شد تا فرآیند بررسی و ارزیابی خسارات وارده را آغاز کند. 

اخگرپور افزود: کارشناسان شرکت بیمه ایران با حضور میدانی در حال بررسی و ارزیابی خسارات وارد شده به خودروهای آسیب‌دیده هستند و این روند با هدف تسریع در رسیدگی به مطالبات شهروندان ادامه دارد. 

شهردار منطقه ۱۹ ادامه داد: این اقدام در راستای فراهم‌سازی زمینه پرداخت خسارات به شهروندان آسیب‌دیده انجام شده و شهرداری منطقه نیز در این مسیر همکاری لازم را با دستگاه‌های مرتبط و شرکت بیمه ایران به عمل می‌آورد. 

وی تأکید کرد: پیگیری وضعیت آسیب‌دیدگان و صیانت از حقوق شهروندان از اولویت‌های مدیریت شهری در منطقه ۱۹ است و این روند تا تعیین تکلیف کامل خسارات ادامه خواهد داشت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار