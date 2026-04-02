در روز طبیعت، پیامآور صلح و دوستی با طبیعت باشیم
مدیرکل منابع طبیعی لرستان، تأکید کرد: انتظار میرود در روز طبیعت، با رعایت اصول و موازین زیستمحیطی، پیامآور صلح و دوستی با طبیعت باشیم.
به گزارش ایلنا، شیرزاد نجفی در پیامی به مناسبت ۱۳ فروردین، روز طبیعت اظهار داشت: سیزدهم فروردینماه، روز طبیعت، فرصتی مغتنم برای تأمل در عظمت خلقت، قدردانی از مواهب الهی و مهمتر از هر چیز، تجدید پیمان ما با مادر مهربان، طبیعت است. این روز باستانی، ریشه در فرهنگ غنی ایرانیان دارد و نمادی از عشق و احترام مردم این سرزمین به مواهب خدادادی و ارجنهادن به زیباییهای جهان پیرامون است.
وی گفت: طبیعت، نعمتی بیبدیل و امانتی گرانبها است که بقای حیات به وجود آن وابسته است. جنگلها، مراتع، رودخانهها، تالابها و تنوع زیستی ارزشمند، سرمایههایی بنیادین برای کشورمان محسوب میشوند که حفاظت از آنها، وظیفهای همگانی و مسئولیتی خطیر بر دوش تکتک ماست.
مدیرکل منابع طبیعی لرستان، افزود: روز طبیعت، هنگامی معنای واقعی خود را مییابد که در کنار پاسداشت زیباییهای آن، در حفظ و حراست از این گنجینههای ارزشمند کوشا باشیم.
نجفی، تصریح کرد: متأسفانه، گاهی شاهد بیمهریهایی نسبت به طبیعت در این روز هستیم؛ از جمله رهاکردن زباله در دامن طبیعت، روشنکردن آتش در مناطق حساس و آسیبرساندن به پوشش گیاهی، لازم است بدانیم که هرگونه بیتوجهی به طبیعت، در واقع ضربهزدن به سرمایههای نسل حاضر و آینده است.
وی گفت: انتظار میرود در این روز، با رعایت اصول و موازین زیستمحیطی، خاطرهای خوش و بهیادماندنی از دیدوبازدید در طبیعت برجای بگذاریم و پیامآور صلح و دوستی با طبیعت باشیم.
مدیرکل منابع طبیعی لرستان در ادامه بر تأکید بر اینکه مردم پس از پایان پیکنیک، تمامی زبالهها را جمعآوری کرده و با خود به شهر بازگردانند، افزود: از روشنکردن آتش در جنگلها، مراتع و مناطق خشک که خطر آتشسوزی را بهشدت افزایش میدهد، جداً خودداری شود. در صورت لزوم، فقط در مکانهای تعیین شده و با رعایت کامل نکات ایمنی اقدام شود.
نجفی با تأکید بر اینکه از کندن گلوگیاه، قطع درختان و شاخوبرگ آنها و آسیبرساندن به رستنیهای طبیعی پرهیز شود، گفت: بههیچعنوان به حیوانات و پرندگان در طبیعت نزدیک نشده و به زیستگاه و غذای آنها تعرض نشود.