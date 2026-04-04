در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
حملات و انفجارهای اخیر، تلاشهای جهانی برای محدودسازی انتشار گازهای گلخانهای را بیاثر کرد
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به انتشار قابلتوجه گازهای گلخانهای در پی حمله به مخازن سوخت و وقوع احتراقها، تأکید کرد: این موضوع نباید به گونهای مطرح شود که گویی صرفاً یک معضل برای مردم شهر تهران یا مردم ایران است. با توجه به ماهیت گازهای گلخانهای، آثار این انتشارات در مقیاس جهانی خواهد بود. در حال حاضر یکی از مهمترین مسائل جامعه جهانی موضوع تغییر اقلیم و افزایش انتشار گازهای گلخانهای است و چنین حملات و انفجارها میتواند در تضاد با تلاشهای جهانی برای محدود کردن انتشار این گازها قرار گیرد.
«احمد طاهری» رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به انتشار گازهای گلخانهای در پی حملات اخیر، توضیح داد و گفت: گازهای گلخانهای با توجه به ماهیت و اثرپذیری خود، محدود به یک منطقه خاص نیستند و در واقع اقلیم جهانی را در بر میگیرند. به همین دلیل با وجود انفجارهایی که اتفاق میافتد، تاثیر گازهای گلخانه ای، در سطح جهان قابل مشاهده خواهد بود.
وی افزود: انتشار گازهای گلخانهای در مواردی که حمله به مخازن سوخت رخ داده یا در دیگر مواردی که احتراق صورت گرفته، مقادیر قابلملاحظهای بوده است.
طاهری تأکید کرد: همچنین تخمینهایی از میزان انتشار گازهای گلخانهای در موارد مشخصی مانند حمله به مخازن سوخت، انجام شده است. اما این موضوع نباید به گونهای مطرح شود که گویی صرفاً یک معضل برای مردم شهر تهران یا مردم ایران است. با توجه به ماهیت گازهای گلخانهای، آثار این انتشارات در مقیاس جهانی خواهد بود. در حال حاضر یکی از مهمترین مسائل جامعه جهانی موضوع تغییر اقلیم و افزایش انتشار گازهای گلخانهای است و چنین حملات و انفجارهایی میتواند در تضاد با تلاشهای جهانی برای محدود کردن انتشار این گازها قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به دیگر پیامدهای زیستمحیطی تغییر اقلیم در سطح جهان اظهار کرد: از جمله مهمترین مباحث محیطزیستی که الان در سطح جهانی دنبال میشود، بهطور قطع مهمترین موضوع کنونی تغییر اقلیم است که اثرات متفاوتی بر کشورهای مختلف میگذارد. در برخی مناطق افزایش دما موجب بروز پدیدههای حدی شده است؛ بهگونهای که بارشهای شدید و در نتیجه سیلابها رخ میدهد.
او ادامه داد: افزایش بیابانزایی نیز طوفانهای گرد و غبار را به همراه داشته و در کنار آن پدیدههایی مانند نشست زمین و تهدید امنیت غذایی در سطح جهان مشاهده میشود. همچنین برخی کشورهای کوچک با ماهیت جزیرهای به دلیل بالا آمدن سطح آب دریاها با خطر فرو رفتن در آب مواجه هستند.
طاهری با بیان اینکه این موضوع نشاندهنده جدی بودن مسئله تغییر اقلیم است، تصریح کرد: این مسئله هر سال در نشستهای بینالمللی «کاپ» مورد بررسی قرار میگیرد و در نتیجه آن تلاشهایی در سطح جامعه بینالمللی برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای شکل گرفته است.
وی در پایان گفت: با این حال، متاسفانه حملات و انفجارهایی که در حال حاضر رخ میدهد و انتشارات قابلملاحظهای که از این رویدادها ایجاد میشود، تأثیر جهانی دارد و کاملاً در تضاد با اقداماتی است که تاکنون در سطح جامعه بینالمللی برای محدودتر کردن انتشار گازهای گلخانهای انجام شده است.