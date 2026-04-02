۱۱ فروردین پرترددترین روز بازگشت مسافران/ ثبت بیش از ۳۵۹ میلیون ترددجادهای در ۱۶ روز
رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: در حال حاضر ترافیک در اکثر محورهای مواصلاتی کشور، بهویژه در استانهای شمالی در مسیرهای رفت و برگشت روان است.
به گزارش ایلنا، سردار کرمی اسد افزود: با این حال بهدلیل شرایط خاص کشور، احتمال ماندگاری برخی مسافران در شهرهای دیگر، بهویژه استانهای شمالی، همچنان وجود دارد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا در ادامه به آمار ترددهای نوروزی اشاره کرد و گفت: طرح نوروزی ۱۴۰۵ که از ۲۵ اسفند آغاز شده، تا پایان روز ۱۱ فروردین و در مدت ۱۶ روز، بیش از ۳۵۹ میلیون تردد در جادههای کشور ثبت شده است که نشاندهنده حجم بالای سفرهای نوروزی در سال جاری است.
سردار کرمیاسد با اشاره به ترکیب ناوگان ترددکننده افزود: بیشترین سهم تردد مربوط به خودروهای سواری با بیش از ۳۰۴ میلیون تردد بوده و پس از آن کامیونها با حدود ۱۱/۶میلیون و اتوبوسها با بیش از ۲/۱میلیون تردد قرار دارند.
وی افزود: از ثبت اوج تردد در موج بازگشت خبر داد و گفت: روز ۱۱ فروردین با بیش از ۲۳ میلیون تردد، پرترددترین روز در فاز بازگشت مسافران بوده است.
این مقام انتظامی ادامه داد: استانهای تهران و البرز نیز با ثبت بیش از ۴ میلیون تردد ورودی و خروجی، در صدر استانهای پرتردد قرار دارند و همچنان نقش کلیدی در جابهجاییهای بیناستانی ایفا میکنند.
رئیس پلیس راه راهور فراجا در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت انباشت خودروها اشاره کرد و گفت: بیشترین ماندگاری خودروها بهترتیب در استانهای گیلان، مازندران، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه و آذربایجان شرقی گزارش شده است که نشاندهنده حضور قابل توجه مسافران در این مناطق است.
به گزارش پلیس، وی در پایان با تأکید بر اهمیت مدیریت سفرهای بازگشت تصریح کرد: با توجه به احتمال افزایش حجم ترافیک در روزهای آینده، مسافران حتماً زمان بازگشت خود را مدیریت کرده و از تردد در ساعات اوج خودداری کنند تا ضمن کاهش بار ترافیکی، ایمنی سفرها نیز حفظ شود.