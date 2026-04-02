رئیس سازمان حج و زیارت:
حضور حجاج ایرانی، دسیسههای دشمنان را از بین میبرد/ ۲۳۴ کاروان در ۲۳ هتل مکه و ۱۶ هتل مدینه اسکان مییابند
رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به برنامه ریزی اعزام حج ۱۴۰۵ و سفرهای زیارتی گفت: حضور حجاج ایرانی، دسیسههای دشمنان برای ایجاد تفرقه و فاصله بین امت اسلامی را از بین میبرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت در نشست شورای مدیران سازمان به تبیین اقدامات صورت گرفته و برنامههای پیش رو در حوزههای عمره مفرده، عتبات عالیات و حج تمتع پرداخت و بر آسیبشناسی دقیق برای بهبود کیفیت خدمات در حوزههای زیارتی تاکید کرد.
وی درباره برنامه ریزیها برای اعزام بیش از ۳۰ هزار نفر زائر و عوامل در حج امسال گفت: فرآیند جدید اعزام در قالب بسته زمینی - هوایی است یعنی زائران به صورت زمینی و از کشور عراق به مرز عرعر (پایانه مرزی عراق و عربستان) انتقال مییابند و از آنجا نیز در صورت فراهم شدن شرایط با هواپیما به مدینه مشرف میگردند.
وی درباره پرسشهای مطرح شده مبنی بر کاهش تعداد زایران و افزایش هزینهها و شرایط قطعی سفر گفت: حج و زیارت کشورمان بدنبال این بوده که همه زائران را به سرزمین وحی اعزام کند و برهمین اساس برنامه ریزی لازم را انجام داده و رقم طلب دریافت کرد، اما جنگ تحمیلی و موضوعاتی که خارج از اراده ما است مانع تشرف همه زائران میشود و وزارت حج و عمره عربستان بااین تعداد اعلامی موافقت کرده است.
رشیدیان افزود: ضرب الاجل تعیین شده از سوی وزارت حج و عمره عربستان مبنی بر انتقال وجه و ثبت قراردادها، تحریمهای ظالمانهای که مانع انتقال وجه شده وعدم همکاری بین بانکی برای دریافت حواله بانکی مرکزی باعث چنین روندی در تعداد زائران و هزینهها گشته است.
وی افزود: در ساختار جدید ۲۳۴ کاروان در ۲۳ هتل مکه و ۱۶ هتل مدینه اسکان مییابند. هتلهای مکه در درجه کیفی بالایی رار دارد و برای مدینه هم مدت زمان به ۶ روز و ۷ شب افزایش خواهد داشت.
رشیدیان تاکید کرد: در بازگشت برای زایران یک شب اسکان در کربلا یا نجف پیش بینی شده تا از زیارت اعتاب مقدسه نیز بهرهمند شوند.
رئیس سازمان حج و زیارت ابراز امیدواری کرد با استمرار و برگزاری سفرهای حج و عتبات شاهد اعزام مردم عزیزمان در کمال عزت، کرامت و امنیت باشیم.