رئیس سازمان حج و زیارت:

حضور حجاج ایرانی، دسیسه‌های دشمنان را از بین می‌برد/ ۲۳۴ کاروان در ۲۳ هتل مکه و ۱۶ هتل مدینه اسکان می‌یابند

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به برنامه ریزی اعزام حج ۱۴۰۵ و سفرهای زیارتی گفت: حضور حجاج ایرانی، دسیسه‌های دشمنان برای ایجاد تفرقه و فاصله بین امت اسلامی را از بین می‌برد.

به گزارش ایلنا، علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت در نشست شورای مدیران سازمان به تبیین اقدامات صورت گرفته و برنامه‌های پیش رو در حوزه‌های عمره مفرده، عتبات عالیات و حج تمتع پرداخت و بر آسیب‌شناسی دقیق برای بهبود کیفیت خدمات در حوزه‌های زیارتی تاکید کرد. 

وی درباره برنامه ریزی‌ها برای اعزام بیش از ۳۰ هزار نفر زائر و عوامل در حج امسال گفت: فرآیند جدید اعزام در قالب بسته زمینی - هوایی است یعنی زائران به صورت زمینی و از کشور عراق به مرز عرعر (پایانه مرزی عراق و عربستان) انتقال می‌یابند و از آنجا نیز در صورت فراهم شدن شرایط با هواپیما به مدینه مشرف می‌گردند. 

وی درباره پرسش‌های مطرح شده مبنی بر کاهش تعداد زایران و افزایش هزینه‌ها و شرایط قطعی سفر گفت: حج و زیارت کشورمان بدنبال این بوده که همه زائران را به سرزمین وحی اعزام کند و برهمین اساس برنامه ریزی لازم را انجام داده و رقم طلب دریافت کرد، اما جنگ تحمیلی و موضوعاتی که خارج از اراده ما است مانع تشرف همه زائران می‌شود و وزارت حج و عمره عربستان بااین تعداد اعلامی موافقت کرده است. 

رشیدیان افزود: ضرب الاجل تعیین شده از سوی وزارت حج و عمره عربستان مبنی بر انتقال وجه و ثبت قراردادها، تحریم‌های ظالمانه‌ای که مانع انتقال وجه شده وعدم همکاری بین بانکی برای دریافت حواله بانکی مرکزی باعث چنین روندی در تعداد زائران و هزینه‌ها گشته است. 

وی افزود: در ساختار جدید ۲۳۴ کاروان در ۲۳ هتل مکه و ۱۶ هتل مدینه اسکان می‌یابند. هتل‌های مکه در درجه کیفی بالایی رار دارد و برای مدینه هم مدت زمان به ۶ روز و ۷ شب افزایش خواهد داشت. 

رشیدیان تاکید کرد: در بازگشت برای زایران یک شب اسکان در کربلا یا نجف پیش بینی شده تا از زیارت اعتاب مقدسه نیز بهره‌مند شوند. 

رئیس سازمان حج و زیارت ابراز امیدواری کرد با استمرار و برگزاری سفرهای حج و عتبات شاهد اعزام مردم عزیزمان در کمال عزت، کرامت و امنیت باشیم.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
