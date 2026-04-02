به گزارش ایلنا، صندوق رفاه دانشجویان بر اساس ماموریت‌های خود به دانشجویان وام‌های تحصیلی، شهریه، ضروری و ودیعه مسکن پرداخت می‌کند.

ثبت‌نام وام‌های دانشجویی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ تا دوم اردیبهشت ماه جاری ادامه دارد و دانشجویان می‌توانند برای دریافت وام تحصیلی، ودیعه مسکن و تسهیلات ضروری در بازه زمانی اعلام‌شده اقدام کنند.

بر این اساس وام‌های دانشجویی در قالب‌های «تحصیلی»، «مسکن (ودیعه مسکن)»، «ضروری» و سایر تسهیلات حمایتی به دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای حرفه‌ای، دکترای تخصصی، دکترای مستمر و دستیاری پرداخت می‌شود.

مبلغ وام تحصیلی کارشناسی ۵ میلیون تومان، کارشناسی ارشد ۷.۵ میلیون تومان و دکتری ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است. وام ودیعه مسکن نیز با توجه به جمعیت شهر محل سکونت در سه سطح پرداخت می‌شود؛ به طوریکه شهرهایی با جمعیت ۵۰۰ هزار نفر و کمتر مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان، شهرهایی با جمعیت بیش از ۵۰۰ هزار نفر، ۲۲۵ میلیون تومان و کلان‌شهر تهران نیز ۳۰۰ میلیون تومان وام دریافت می‌کنند.

وام ازدواج و تولد فرزند هر یک به مبلغ ۱۰ میلیون تومان و وام‌های ضروری با توجه به نوع درخواست نیز ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است.

وام ضروری شامل مواردی همچون خرید لوازم کمک‌آموزشی، دانشجویان آسیب‌دیده در سوانح و تصادفات، ابتلا به بیماری‌های خاص، حوادث و بلایای طبیعی، فوت والدین، همسر یا فرزند دانشجو و سایر شرایط خاص است.

وام شهریه بستگی به مقطع تحصیلی دانشجو داشته و بین ۳ تا ۷ میلون تومان در نظر گرفته شده است.

سنوات مجاز جهت درخواست وام برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته ۴ نیم‌سال تحصیلی و برای دانشجویان کارشناسی پیوسته و دکتری تخصصی ناپیوسته ۸ نیم‌سال تحصیلی است.

دانشجویانی که در نیم‌سال تحصیلی جاری برای اولین بار تقاضای دریافت وام‌های صندوق را دارند، صرفا با ثبت اطلاعات سند تعهد جدید (دارای شماره شناسه مخصوص صندوق رفاه دانشجویان وزارت عتف و رمز تصدیق) امکان دریافت وام را خواهند داشت.

مسئولیت کنترل و صحت‌سنجی مستندات، سند تعهد، شرایط ضامنین، کنترل سقف دریافت وام و تایید و رد درخواست وام دانشجویی بر عهده کاربران و معاونت دانشجویی دانشگاه‌هاست؛ از این رو معاونت دانشجویی دانشگاه قبل از تأیید نهایی و ارسال درخواست‌های وام به صندوق رفاه، امکان رد هر درخواست وامی را خواهد داشت.

میزان اعتبار وام‌های تحصیلی، ضروری و شهریه برای هر دانشگاه به صورت مجزا تخصیص داده می‌شود؛ از این رو ضروری است دانشگاه‌ها در چارچوب اعتبار اعلام شده نسبت به تأیید وام‌ها اقدام کنند و صرفًا اعتبار وام ودیعه مسکن متأهلی به صورت متمرکز خواهد بود.

ثبت شماره حساب بانک طرف تعهد و شماره شباء آن توسط دانشجویان متقاضی وام درسامانه یکپارچه صندوق الزامی است. با توجه به‌عدم واریز برخی از وام‌های دانشجویان توسط بانک در سال تحصیلی گذشته که منجر به مشکلاتی برای دانشجویان و همکاران اداره رفاه دانشگاه‌ها شده است، باید نسبت به ثبت شماره شباء ۲۴ رقمی بدون ir و صرفًا با اعدادانگلیسی و همچنین فعال بودن شماره حساب به نام دانشجو حتمًا اطلاع‌رسانی و نظارت کافی صورت پذیرد.

سقف مبلغ ضمانت وام‌های دانشجویی، برای کارمندان قراردادی (دارای شناسه کارمندی دستگاه‌های اجرائی، قوه مقننه و دایم بانک‌ها، بازنشستگان کشوری، لشگری و مستمری بگیران تامین اجتماعی، مشمولان دریافت حقوق و مزایا از بنیاد شهید و امور ایثارگران) به ۱۵۰ میلیون تومان و برای کارمندان پیمانی یا رسمی (دستگاه‌های اجرائی و قوه مقننه، اعضای هیئت علمی و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، دارندگان پایه قضایی قوه قضائیه، سردفتران اسناد رسمی، ازدواج و طلاق دارای مجوز و کارکنان استخدامی نیروهای مسلح) به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

ارائه گواهی کسر از حقوق صرفاً برای دانشجویانی که بیش از ۳۰۰ میلیون تومان وام دریافت خواهند کرد، الزامی است.

با توجه به ممنوعیت پرداخت وام به دانشجویان بورسیه و شاغل مطابق آیین نامه پرداخت و بازپرداخت وام‌های دانشجویی در چارچوب اعتبارات ابلاغی، باید برنامه ریزی لازم برای اعطای وام به دانشجویان غیر شاغل با اولویت دانشجویان مستعد کم بضاعت انجام پذیرد.

در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وام ودیعه مسکن متأهلی به دانشجویان روزانه، نوبت دوم و شاغل به کار در دانشگاه‌های دولتی پرداخت می‌شود. (با توجه به افزایش مبلغ وام مسکن، بررسی میزان سقف سند تعهد و اخذ گواهی کسر از حقوق قبل از ثبت و تایید وام ازسوی کارشناسان ادارات رفاه الزامی است.)

مبلغ وام تحصیلی دانشجویان متأهل حداکثر دو برابر مبلغ وام دانشجویان مجرد است؛ در صورتی که زوجین هر دو دانشجو و واجدشرایط باشند، به هر دو نفر آن‌ها وام تحصیلی متأهلی تعلق می‌گیرد.

