خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رهاسازی دو قطعه قو در پارک ملی بوجاقگیلان

رهاسازی دو قطعه قو در پارک ملی بوجاقگیلان
کد خبر : 1768396
لینک کوتاه کپی شد.

دو قطعه قو فریادکش که سال گذشته بر اثر تیراندازی غیرمجاز شکارچیان آسیب‌های دیده بودند، پس از طی دوره کامل درمان، نگهداری و بازپروری، در تالاب بین‌المللی و پارک ملی بوجاق رها شدند.

به گزارش ایلنا رئیس اداره نظارت بر حیات‌وحش استان، گیلان گفت: دو قطعه قو از گونه‌های گنگ و فریادکش که سال گذشته در پی شلیک ساچمه از سوی شکارچیان غیرمجاز از ناحیه سر و بال دچار آسیب شده بودند، پس از یک سال تیمار، درمان و بازپروری تخصصی، با اطمینان از سلامت کامل در پارک ملی بوجاق رهاسازی شدند. 

حسین علی‌نژاد، با بیان اینکه این پرندگان هنگام انتقال به مرکز، وضعیت جسمانی بسیار نامناسبی داشتند، افزود: روند درمان شامل برداشت ساچمه‌ها، تثبیت شکستگی‌ها، مراقبت‌های دامپزشکی، تغذیه کنترل‌شده و تمرینات تدریجی برای بازیابی توان پرواز بود که با تلاش مداوم کارشناسان و دامپزشکان اداره‌کل و همت «امین شریف» یکی از حامیان و همیاران محیط زیست انجام شد. 

وی افزود: پس از تکمیل مراحل درمان و اطمینان از توانایی پرواز و بازگشت پرنده به زیستگاه طبیعی، فرآیند رهاسازی در زیستگاه امن تالاب بین‌المللی و پارک ملی بوجاق صورت گرفت. 

به گزارش صدا و سیما، رئیس اداره نظارت بر حیات‌وحش گیلان با تاکید بر اینکه شکار و صید پرندگان مهاجر بدون اخذ پروانه و به ویژه شکار پرندگان حمایت شده تخلفی جدی و تهدیدی برای تنوع زیستی استان است، افزود: محیط‌بانان و نیروهای یگان حفاظت با جدیت با هرگونه شکار غیرمجاز برخورد می‌کنند و تلاش برای حفاظت از حیات‌وحش همچنان ادامه دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار