کشف ۱۱۱ بسته تریاک از معده سه مسافر در یک اتوبوس

به گزارش ایلنا، جانشین انتظامی شهرستان قاینات اظهار داشت: ماموران پاسگاه انتظامی بیهود شهرستان قاینات هنگام کنترل محور اصلی به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شده و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی بیان داشت: ماموران در بازجویی و بررسی‌های به عمل آمده از ۳نفر مسافر اتوبوس متوجه شدند که متهمین اقدام به حمل موادمخدر به صورت بلع و انباری کرده اند.

جانشین انتظامی شهرستان قاینات افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و با رعایت موازین شرعی و قانونی در این رابطه، ۱۱۱ بسته حاوی یک کیلو ۴۱۱ گرم تریاک از متهمین که به صورت انباری جاساز شده بود کشف کردند.

به گزارش پلیس، وی خاطر نشان کرد: متهمین دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

