کشف ۱۱۱ بسته تریاک از معده سه مسافر در یک اتوبوس
جانشین انتظامی شهرستان «قاینات» از کشف ۱۱۱ بسته حاوی یک کیلو ۴۱۱ گرم تریاک از معده ۳نفر مسافر اتوبوس در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، جانشین انتظامی شهرستان قاینات اظهار داشت: ماموران پاسگاه انتظامی بیهود شهرستان قاینات هنگام کنترل محور اصلی به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شده و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی بیان داشت: ماموران در بازجویی و بررسیهای به عمل آمده از ۳نفر مسافر اتوبوس متوجه شدند که متهمین اقدام به حمل موادمخدر به صورت بلع و انباری کرده اند.
جانشین انتظامی شهرستان قاینات افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و با رعایت موازین شرعی و قانونی در این رابطه، ۱۱۱ بسته حاوی یک کیلو ۴۱۱ گرم تریاک از متهمین که به صورت انباری جاساز شده بود کشف کردند.
به گزارش پلیس، وی خاطر نشان کرد: متهمین دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.