جزئیات برگزاری کلاسهای علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال دوم
معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی روند ادامه تحصیل دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی پیرو مکاتبات قبلی در رابطه با وضعیت آموزشی دانشجویان و روند ادامه تحصیل در نیمسال دوم ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و با توجه به شرایط حاکم بر کشور و تفاوت در جغرافیای جنگ در استانهای مختلف و شهرهای تابعه موارد زیر جهت ابلاغ به واحدهای تابعه استان و اقدام و هماهنگی دانشکدههای مربوطه با معاونین محترم علوم پزشکی استانها ارسال میگردد:
۱- با توجه به ضرورت استمرار آموزش و با در نظر گرفتن ایمنی و سلامت اساتید و دانشجویان در شرایط کنونی آموزش کلیه دورس نظری و بخش نظری دروس نظری- عملی با استفاده از آیین نامه آموزش ترکیبی تا اطلاع بعدی به صورت مجازی انجام شود. همچنین ارزیابی مستمر از عملکرد دانشجویان در طول نیمسال تحصیلی نیز مورد تاکید است.
۲- آموزش دروس عملی به شیوه غیر حضوری و مجازی مورد تاید نیست و برنامه ریزی جهت انجام آن متعاقبا به اطلاع رسانده خواهد شد.
۳- آموزش دروس کارآموزی با در نظر گرفتن شرایط جغرافیای جنگ در هر استان و شهرهای تابعه و در صورت ارایه درخواست توسط دانشجویان مبنی بر تمایل به شرکت در دوره کارآموزی برنامه ریزی گردد در غیر اینصورت با تعویق برگزار شود.
۴- آموزش دورههای کارورزی و دورههای مشابه در رشتههای مختلف همچون گذشته ادامه مییابد و تصمیم گیری در مورد نحوه حضور کارورزان به صورت روزانه یا در قالب کشیک مشابه ایام تعطیل بر حسب شرایط محیط کارورزی بر عهده دانشگاه و گروه آموزشی مربوطه است.
۵- دانشجویانی که آمادگی ادامه تحصیل و حضور در محل آموزش در ترم جاری را ندارند میبایست درخواست مرخصی خود به دانشگاه محل تحصیل را ارایه نمایند.
۶- مرخصی کارورزان بیش از مدت مقرر در آیین نامه با ارایه دلایل موجه و موافقت دانشکده محل تحصیل امکانپذیر خواهد بود.
۷- دانشجویان مقاطع مختلف رشتههای علوم پزشکی که در نیمسال دوم سال جاری واحد پایان نامه را اخذ نمودهاند و امکان انجام فعالیت برای دانشجویان میسر نیست با ارایه درخواست و موافقت استاد راهنما و شورای آموزش علوم پزشکی / تحصیلات تکمیلی واحد دانشگاهی این نیمسال به صورت مرخصی تحصیلی محاسبه شود.
۸- تعامل حوزههای آموزش و پژوهش برای تسهیل دفاع از پایان نامه دانشجویانی که مراحل انجام پایان نامه را به طور کامل طی کرده و آمادگی دفاع دارند در قالب جلسات مجازی صورت پذیرد.
۹- دانشجویان و دستیاران دندانپزشکی با بیمار نیمه تمام میتوانند در بخشهای مربوطه حاضر باشند، بدیهی است ارایه خدمات دستیاران تخصصی مشغول به خدمترسانی به مردم عزیز در بیمارستان ازجمله دستیاران تخصصی جراحی دهان و فک و صورت به قوت خود باقی است.
بدیهی است روند ادامه تحصیل سایر رشتههای زیر مجموعه این معاونت در نیمسال جاری که دارای مجوز وزارت عتف بوده، تابع مفاد مکاتبات رئیس محترم کمیته امور اجرایی آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه میباشند.
مسئولیت حسن اجرای مفاد این نامه به عهده روسای محترم استان ها، معاونین محترم علوم پزشکی استانها و واحدهای دانشگاهی میباشد.