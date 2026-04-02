گفتوگوی تلفنی وزیر علوم با رئیس شورای آموزش عالی ترکیه
طی گفتوگوی تلفنی دکتر حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری کشورمان با دکتر اورال ازوار، رئیس شورای آموزش عالی ترکیه و همتای ترک، دو طرف بر غیرقانونی بودن حمله به کشور به کشور و ترور ناجوانمردانه رهبری عزیز ایران و شهروندان غیرنظامی تاکید کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت علوم، در این گفتوگو، سیمایی نخست از حمایتها و پشتیبانیهای مردم ترکیه از ملت شریف ایران و دانشگاهیان ایرانی در جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل قدردانی کرد و از مجامع دانشگاهی خواست که برای محکومیت اسرائیل در حمله به مراکز علمی و تحقیقاتی بسیج شوند و اقدامات موثر برای توقف این دسته از حملات غیرقانونی اتخاذ کنند.
در ادامه آقای دکتر ازوار، همتای ترکیهای حمله آمریکایی - اسرائیلی به رهبران و مردم ایران را حملهای تروریستی دانست. و تصریح کرد: همانطور که اسرائیلیها در تجاوز به غزه مراکز علمی و دینی را نابود کردند اکنون در ایران همان رفتارهای غیر قانونی و غیر انسانی را مرتکب میشوند که همه اینها نشانگر دشمنی آنان با توسعه علم و دانش در ایران و کشورهای اسلامی است.
رئیس شورای آموزش عالی ترکیه با ابراز خرسندی از تقویت و گسترش روابط علمی میان دو کشور و استقبال از پیشنهادهای سیمایی برای توسعه همکاری ها، اعلام آمادگی کرد در اولین فرصت پس از جنگ برای گسترش و تعمیق روابط به ایران سفر خواهد کرد.