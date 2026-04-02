مشاور امور اجتماعی وزیر بهداشت:

تعهد و مسئولیت‌پذیری کادر سلامت ستودنی است/ عزم جدی دولت برای رفع چالش‌های حوزه درمان

کد خبر : 1768356
مشاور امور اجتماعی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن تجلیل از حضور ایثارگرانه و مسئولانه مدافعان سلامت در ایام نوروز و شرایط خاص کشور، بر عزم جدی وزارت بهداشت و دولت برای رفع چالش‌های نیروی انسانی و حمایت معیشتی از کادر سلامت تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، زینب نصیری ضمن اشاره به فعالیت شبانه‌روزی مراکز بهداشتی و درمانی در ایام تعطیلات نوروز و شرایط حساس کنونی کشور، اظهار داشت: بیمارستان‌های سطح شهر تهران، این روزها در کنار ارائه خدمات درمانی روتین به بیماران عادی، میزبان مجروحان و آسیب‌دیدگان حوادث جنگ تحمیلی رژیم غاصب آمریکایی صهیونی علیه کشورمان هستند که با ایثار و فداکاری کادر سلامت مدیریت می‌شوند. 

مشاور امور اجتماعی وزیر بهداشت با بیان اینکه «حضور فعالانه و دغدغه‌مندانه کادر سلامت، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی است»، افزود: در شرایطی که بسیاری از بخش‌های کشور در تعطیلات نوروز و شرایط جنگی به سر می‌برند یا فعالیت‌های خود را به صورت دورکاری دنبال می‌کنند، شاهد هستیم که همکاران ما در مراکز درمانی، فراتر از ظرفیت‌های معمول و با تعداد نیروهای بیشتر در محل خدمت حاضر شده و با روحیه‌ای ایثارگرانه به ارائه خدمت مشغول‌اند. 

وی با اشاره به فشار روانی و دغدغه‌های شخصی کادر سلامت تصریح کرد: مدافعان سلامت ما نیز مانند سایر هموطنان با مسائل و اضطراب‌های ناشی از شرایط موجود روبرو هستند، اما آنچه اولویت اصلی آنان را تشکیل می‌دهد، ایستادگی در سنگر دفاع از سلامت کشور و امنیت روانی مردم است که شایسته تقدیر ویژه است. 

به گزارش وبدا، نصیری در بخش پایانی سخنان خود، از رویکرد حمایتی دولت و مجموعه وزارت بهداشت خبر داد و گفت: وزارت بهداشت به خوبی بر چالش‌ها و فشارهای کاریِ تحمیل‌شده بر نیروی انسانی واقف است. در همین راستا، برنامه‌ریزی‌های جدی برای رفع محدودیت‌ها و بهبود شرایط کاری کادر سلامت در دستور کار قرار دارد تا همکاران ما با آرامش خاطر و دغدغه‌های کمتر، به رسالت اصلی خود در خدمت‌رسانی به مردم عزیز ایران بپردازند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
