توصیههای پلیس راهور تهران در روز طبیعت
پلیس راهور تهران بزرگ در روز طبیعت اقدامات لازم در خصوص تسهیل تردد شهروندان در اطراف بوستانها و تفرجگاهها را در برنامه دارد.
به گزارش ایلنا، پلیس راهور تهران در خصوص روز طبیعت به شهروندان توصیه کرد: ضمن تردد با سرعت مطمنه در معابر خلوت پایتخت تردد نمایند و با توجه کامل به جلو از حوادث جبران ناپذیر جلوگیری کنند.
پلیس به موتورسواران نیز توصیه کرد ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، راکبان و ترک نشینان از کلاه ایمنی استفاده کنند.
تذکر ویژه پلیس در خصوص تخلفات ساکن در اطراف بوستانها نیز به این ترتیب است کهعدم توقف دوبله در صورت نیاز با هماهنگی پلیس بصورت مورب در معابر اقدام به توقف کنند.
توصیه پایانی پلیس در خصوص بارندگی احتمالی در روز طبیعت است:
رانندگان محترم ضمن اطمینان از وضعیت برف پاکنها و استاندارد لاستیکها در معابر لغزنده ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی با چراغ روشن تردد کنند.