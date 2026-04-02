خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توصیه‌های پلیس راهور تهران در روز طبیعت

کد خبر : 1768350
لینک کوتاه کپی شد.

پلیس راهور تهران بزرگ در روز طبیعت اقدامات لازم در خصوص تسهیل تردد شهروندان در اطراف بوستان‌ها و تفرجگاه‌ها را در برنامه دارد.

به گزارش ایلنا، پلیس راهور تهران در خصوص روز طبیعت به شهروندان توصیه کرد: ضمن تردد با سرعت مطمنه در معابر خلوت پایتخت تردد نمایند و با توجه کامل به جلو از حوادث جبران ناپذیر جلوگیری کنند. 

پلیس به موتورسواران نیز توصیه کرد ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، راکبان و ترک نشینان از کلاه ایمنی استفاده کنند. 

تذکر ویژه پلیس در خصوص تخلفات ساکن در اطراف بوستان‌ها نیز به این ترتیب است که‌عدم توقف دوبله در صورت نیاز با هماهنگی پلیس بصورت مورب در معابر اقدام به توقف کنند. 

توصیه پایانی پلیس در خصوص بارندگی احتمالی در روز طبیعت است: 

رانندگان محترم ضمن اطمینان از وضعیت برف پاکن‌ها و استاندارد لاستیک‌ها در معابر لغزنده ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی با چراغ روشن تردد کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار