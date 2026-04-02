حملات آمریکا و رژیم اسرائیل مصداق بارز جنایت جنگی و تروریسم دولتی است

به گزارش ایلنا، زهرا بهروزآذر در چهارمین وبینار «حمله گستاخانه به ایران» که به ابتکار سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در آفریقای جنوبی و با حضور معاون رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی و جمعی از استادان حقوق و روابط بین‌المللی برگزار شد، گفت: آنچه امروز اتفاق افتاده، تنها به یک ملت محدود نمی‌شود، بلکه آزمونی برای وجدان و تعهد جامعه جهانی به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است.

وی ادامه داد: از یک ماه پیش، در حالی که فرآیند دیپلماتیک در جریان بود، دولت ایالات متحده و رژیم اسرائیل با اقدامی تجاوزکارانه، منشور ملل متحد و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل را آشکارا نقض کردند. حملاتی که در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد و در نخستین ساعات، مدرسه دخترانه «شجره طیبه» در میناب را هدف قرار داد، جایی که باید مأمن امنیت، آموزش و آینده باشد. این صرفاً یک درگیری نظامی نبود؛ این، تعرض به کرامت انسانی بود.

معاون رئیس‌جمهور بهروزآذر در حالیکه در خیابان‌های تهران حضور داشت و تصاویر زنده از اماکن غیرنظامی تخریب شده در حملات آمریکا و رژیم اسرائیل را و به نمایش می‌گذاشت با اشاره به گزارش‌های رسمی وزارت بهداشت و جمعیت هلال احمر اظهار داشت: طی این حملات بیش از ۲۰۰۰ شهروند غیرنظامی جان از جمله بیش از ۲۰۴ کودک و ۲۵۰ زن جان خود را از دست داده‌اند، بیش از ۵۰۰۰ زن و کودک مجروح شده‌اند، بیش از ۷۰۰ مرکز آموزشی تخریب یا آسیب دیده‌اند، بیش از ۲۷۰ بیمارستان، مرکز درمانی، پایگاه اورژانس و مراکز هلال‌احمر هدف حمله قرار گرفته‌اند، ۱۷ نفر از کادر درمان جان باخته و بیش از ۱۲۰ نفر مجروح شده‌اند و در مقیاسی گسترده، بیش از ۹۳ هزار واحد غیرنظامی آسیب دیده‌اند که در میان آن‌ها، بیش از ۷۱ هزار واحد مسکونی قرار دارد، یعنی ده‌ها هزار خانواده، سرپناه خود را از دست داده‌اند.

بهروزآذر ادامه داد: گزارش‌هایی از حمله به هواپیماهای غیرنظامی حامل دارو در مأموریت‌های بشردوستانه ثبت شده است؛ در حوزه سلامت، کارخانه داروسازی «توفیق دارو»، تولیدکننده کلیدی مواد اولیه دارویی، به‌ویژه برای بیماران مبتلا به سرطان و ام‌اس—نیز هدف حمله قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه این سطح از تخریب، صرفاً نابودی زیرساخت‌ها نیست بلکه نشانه اختلالی عمیق در زندگی غیرنظامیان است که بر حیات، دسترسی به درمان، امنیت سرپناه و کرامت انسانی اثر می‌گذارد، تصریح کرد: ما اینک، شاهد یکی از تلخ‌ترین صفحات تاریخ معاصر هستیم. در این تهاجم ددمنشانه، قواعد آمره بین‌المللی، تعهدات کشورها برای جلوگیری از جنایات جنگی، اصل تفکیک میان غیرنظامیان و اهداف نظامی، اصل تناسب در جلوگیری از آسیب‌های جانبی غیرضروری و نامتناسب، و اصل احتیاط در اتخاذ تدابیر لازم برای حفاظت از غیرنظامیان، به طور عامدانه و سیستماتیک نقض شده است.

به گفته معاون رئیس‌جمهور، جمعیت غیرنظامی، مناطق مسکونی، بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی، درمانی، امدادی، فرهنگی، تجاری، اماکن مقدس مسلمانان و مسیحیان، تاسیسات هسته‌ای، مخازن سوخت، ابنیه تارخی، سیلوهای گندم، و زیرساخت‌های حیاتی کشور هدف قرار گرفته‌اند. در این میان، بیش از هر قشر دیگری، زنان و کودکان عزیز ما بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.

وی با بیان اینکه ایران جامعه‌ای است که مسیر توسعه خود را بر پایه دانش، آموزش و مشارکت انسانی بنا کرده است، خاطرنشان کرد: در ایران، بیش از ۹۶ درصد جمعیت به آب آشامیدنی سالم و انرژی دسترسی دارند، میلیون‌ها نفر تحت پوشش بیمه درمانی هستند و در حوزه‌هایی مانند پزشکی، فناوری‌های نوین و آموزش عالی پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شده است و زنان، در این مسیر، نقش کلیدی داشته‌اند.

معاون رئیس‌جمهور افزود: امروز از شما می‌خواهم نه از منظر سیاست، بلکه از منظر انسانیت، صدای زنان و کودکانی باشید که صدایشان شنیده نمی‌شود، سکوت در برابر چنین وقایعی، تنها یک بحران منطقه‌ای ایجاد نمی‌کند، بلکه بنیان‌های نظام حقوق بین‌الملل را تضعیف می‌کند.

بهروزآذر حملات و تجاوزات انجام شده به ایران را در تضادی آشکار با منشور سازمان لل متحد، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیICESCR) ) دانست و ابراز داشت: این میثاق‌ها به صراحت حق حیات، سلامت، امنیت، آموزش و حفاظت از زنان و کودکان را تضمین می‌کنند. آنچه اتفاق افتاده است، نه تنها نقض آشکار حقوق بشردوستانه بین‌المللی است، بلکه مصداق بارز جنایت جنگی و تروریسم دولتی است. این اقدام، که در ابتدا با دروغ و توجیه «حمله‌ای محدود با اهداف نظامی» ارائه شد، امروز چهره‌ای کاملاً متفاوت و شنیع یافته است.

وی سکوت جامعه جهانی درباره حملات انجام شده علیه ایران را پذیرفتنی ندانست و بیان کرد: اگر نهادهای بین‌المللی مؤثر عمل نکنند، اگر وجدان‌های بیدار اقدام نکنند، این فاجعه، به یک بحران انسانی بی‌سابقه در سراسر منطقه و بلکه جهان تبدیل خواهد شد. امروز زمان آن رسیده است که اخلاق، عدالت و انسانیت علیه این جنایتکاران صف‌آرایی کنند، زمان آن است که جهان نشان دهد صدای بی‌گناهان در هیاهوی قدرت و سیاست گم نخواهد شد.

معاون رئیس‌جمهور اضافه کرد: ما به عنوان ملت ایران، ایستاده‌ایم برای عدالت، ایستاده‌ایم برای زندگی، ایستاده‌ایم برای آینده‌ای که هیچ کودکی قربانی جنگ نباشد. و این یک درخواست نیست؛ این فراخوان به اقدام فوری تمامی مکانیسم‌های بین‌المللی عمومی اعم از حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه و… است. نمی‌توان بی‌عملی کرد، نمی‌توان چشم فروبست، و نمی‌توان جنایتکاران را بدون پاسخ گذاشت.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بهروزآذر با طرح این سوال که جهان امروز باید انتخاب کند آیا در کنار بشریت خواهد ایستاد یا سکوتش، همدستی با جنایت را معنا خواهد کرد؟ ، یادآور شد: بر این حقیقت تأکید می‌کنم که بی‌عملی نهادهای بین‌المللی به معنای تأیید تداوم ارتکاب گسترده جنایات جنگی، نقض جدی و فاحش حقوق بشر، و در نهایت، فروپاشی صلح بین المللی است که دنیای پس از جنگ دوم جهانی در پی آن بود.

انتهای پیام/