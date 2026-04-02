تولد بیش از ۷۲ هزار نوزاد در ۳۲ روز جنگ

مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت اعلام کرد: در بازه زمانی ۹ اسفند تا ۱۱ فروردین، همکاران نظام سلامت موفق شدند به ۷۰ هزار و ۹۴۷ مادر باردار خدمات زایمان ارائه دهند.

به گزارش ایلنا، در حالی که نظام سلامت کشور طی ۳۲ روز گذشته در ایام جنگ از ۹ اسفند تا ۱۱ فروردین روزهایی فشرده و پرکار را پشت سر گذاشته است، تازه‌ترین آمارها از ارائه خدمات گسترده زایمان و مراقبت‌های بدو تولد در مراکز درمانی کشور حکایت دارد. 

بر اساس اعلام مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، در این بازه زمانی، همکاران نظام سلامت موفق شدند به ۷۰ هزار و ۹۴۷ مادر باردار خدمات زایمان ارائه دهند. 

از مجموع این زایمان‌ها، ۶۲ درصد معادل ۴۴ هزار و ۸۵ مورد در بیمارستان‌های دولتی انجام شده و مابقی در مراکز درمانی غیردولتی صورت گرفته است. 

همچنین در همین مدت، برای ۷۲ هزار و ۴۶۴ نوزاد تازه متولد شده خدمات مراقبتی اولیه، واکسیناسیون بدو تولد و تست‌های غربالگری انجام شده است. 

این آمار نشان‌دهنده تداوم ارائه خدمات حیاتی نظام سلامت در حوزه مادر و نوزاد و تلاش شبانه‌روزی کادر بهداشت و درمان کشور در ارائه مراقبت‌های تخصصی در سراسر کشور است.

