پیگیری معاون اول رئیس جمهور برای بازسازی فوری مراکز علمی و دانشگاهی

معاون اول رئیس‌جمهور، در تماس‌های جداگانه با وزیر علوم و رؤسای دانشگاه‌های «علم و صنعت» و «صنعتی اصفهان»، دستور بازسازی فوری مراکز تحقیقاتی آسیب‌دیده را صادر کرد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در تماس‌های جداگانه با وزیر علوم و رؤسای دانشگاه‌های «علم و صنعت» و «صنعتی اصفهان»، دستور بازسازی فوری مراکز تحقیقاتی آسیب‌دیده را صادر کرد. 

معاون اول رئیس‌جمهور بهترین پاسخ به تهاجم دشمن را استمرار بدون وقفه جریان تولید علم در کشور دانست.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
