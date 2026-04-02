پیگیری معاون اول رئیس جمهور برای بازسازی فوری مراکز علمی و دانشگاهی
کد خبر : 1768334
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، در تماسهای جداگانه با وزیر علوم و رؤسای دانشگاههای «علم و صنعت» و «صنعتی اصفهان»، دستور بازسازی فوری مراکز تحقیقاتی آسیبدیده را صادر کرد.
معاون اول رئیسجمهور بهترین پاسخ به تهاجم دشمن را استمرار بدون وقفه جریان تولید علم در کشور دانست.