پیگیری معاون اول رئیس جمهور برای بازسازی فوری مراکز علمی و دانشگاهی

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در تماس‌های جداگانه با وزیر علوم و رؤسای دانشگاه‌های «علم و صنعت» و «صنعتی اصفهان»، دستور بازسازی فوری مراکز تحقیقاتی آسیب‌دیده را صادر کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور بهترین پاسخ به تهاجم دشمن را استمرار بدون وقفه جریان تولید علم در کشور دانست.

