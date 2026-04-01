بیش از ۱۹۸ هزار تماس مردمی با اورژانس استان تهران در جنگ رمضان
اورژانس تهران از بیش از ۱۹۸ هزار تماس مردمی با اورژانس استان تهران در جنگ رمضان خبرداد.
به گزارش ایلنا، اورژانس تهران اعلام کرد: از ابتدای جنگ رمضان تا کنون، اورژانس استان تهران بیوقفه پاسخگوی بیش از ۱۹۸ هزار تماس مردمی برای دریافت خدمات درمانی بوده است؛ اعتماد و نیاز مردم در بحرانیترین شرایط، گواهی بر مسئولیتپذیری بیادعای کارشناسان اورژانس است.
در همین مدت بیش از ۷۶ هزار و ۷۰۲ مورد مشاوره درمانی و روانشناسی توسط کارشناسان مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران ارائه شد تا علاوه بر درمان، آرامش روحی مردم نیز حفظ شود.
زنان و مردان بیادعای اورژانس استان تهران، با شجاعت و ایثار، تا پای جان در میدان خدمت ایستادهاند و همواره منتظر یاریرساندن به مردم هستند؛ شماره ۱۱۵ یادآور حس آرامش و امنیت برای شهروندان است.