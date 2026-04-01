بیش از ۱۹۸ هزار تماس مردمی با اورژانس استان تهران در جنگ رمضان

به گزارش ایلنا، اورژانس تهران اعلام کرد: از ابتدای جنگ رمضان تا کنون، اورژانس استان تهران بی‌وقفه پاسخگوی بیش از ۱۹۸ هزار تماس مردمی برای دریافت خدمات درمانی بوده است؛ اعتماد و نیاز مردم در بحرانی‌ترین شرایط، گواهی بر مسئولیت‌پذیری بی‌ادعای کارشناسان اورژانس است.

در همین مدت بیش از ۷۶ هزار و ۷۰۲ مورد مشاوره درمانی و روان‌شناسی توسط کارشناسان مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران ارائه شد تا علاوه بر درمان، آرامش روحی مردم نیز حفظ شود.

زنان و مردان بی‌ادعای اورژانس استان تهران، با شجاعت و ایثار، تا پای جان در میدان خدمت ایستاده‌اند و همواره منتظر یاری‌رساندن به مردم هستند؛ شماره ۱۱۵ یادآور حس آرامش و امنیت برای شهروندان است.

