جانشین پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد
انسداد چالوس و ترافیک سنگین در محورهای شمالی/ بارش باران در برخی از جادههای کشور
جانشین پلیس راه راهور فراجا از اعمال محدودیت تردد در محورهای شمالی، ترافیک سنگین در چندین محور پرتردد کشور و بارش باران در برخی استانها خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای کشور اعلام کرد: به دلیل حجم بالای ترافیک و مدیریت بهتر عبور و مرور مسافران، تردد انواع وسایل نقلیه از مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران-شمال و جاده چالوس از ساعت ۱۷:۳۰ تا اطلاع بعدی ممنوع است.
وی تأکید کرد: مسیر شمال به جنوب این دو محور یکطرفه شده و این محدودیتها تا پایان تخلیه کامل بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.
جانشین پلیس راه راهور فراجا افزود: در حال حاضر، محور چالوس در مسیر شمال به جنوب در محدودههای میانک تا مجیلار و ولیآباد با ترافیک سنگین مواجه است. همچنین در محور هراز در مسیر رفت و برگشت، محدودههای سهراهی چلاو و شاهاندشت و در مسیر شمال به جنوب محدودههای بایجان، گزنک و رینه با ترافیک سنگین گزارش شده است.
به گفته سرهنگ محبی، محور فیروزکوه نیز در مسیر رفت و برگشت، به ویژه در محدوده شهرهای دماوند، پل سفید و زیرآب، با ترافیک سنگین همراه است. آزادراه رشت-قزوین نیز در محدودههای سراوان و رودبار شاهد ترافیک سنگین است.
وی ادامه داد: در مقابل، تردد در محور قدیم تهران-بومهن، آزادراه تهران-پردیس در مسیر رفت و برگشت، آزادراه تهران-شمال در مسیر شمال به جنوب و آزادراه قزوین-رشت روان گزارش شده و محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
جانشین پلیس راه راهور فراجا همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج، حد فاصل پلیس راه مهرشهر تا امامزاده طاهر خبر داد.
وی به شرایط جوی جادههای کشور اشاره کرد و گفت: در برخی محورهای استانهای خراسان رضوی، کرمان و سیستان و بلوچستان بارش باران گزارش شده و در برخی مسیرهای استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان نیز وزش باد و گردوخاک وجود دارد.
سرهنگ محبی در خصوص محورهای مسدود شریانی گفت: محور کمربندی شرقی شهر کرمانشاه در مسیر رفت و برگشت مسدود بوده و تردد از مسیرهای جایگزین داخل شهر و کمربندی غربی انجام میشود. همچنین محور بوشهر-دیر نیز مسدود است.
وی افزود: محورهای غیرشریانی پونل-خلخال، پاتاوه-دهدشت، زرآباد-چاهان، کمربندی یاسوج-اصفهان و بادوله-بامنیر نیز مسدود هستند.
بنابر اعلام پلیس، به گفته وی، برخی محورهای دارای انسداد فصلی شامل گنجنامه-تویسرکان، سروآباد-پاوه (گردنه تته)، سیسخت-پادنا و وازک-بلده نیز همچنان بسته هستند.