دعوت وزارت بهداشت از روانشناسان و روانپزشکان برای همکاری در طرح مشاوره تلفنی
مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت از فعالسازی کد ۹ در سامانه ۱۹۰ به منظور ارائه خدمات رایگان روانشناختی و مشاوره به هموطنان خبر داد و گفت: وزارت بهداشت از روانشناسان و روانپزشکان برای همکاری در طرح مشاوره تلفنی دعوت میکند.
به گزارش ایلنا، محمدرضا شالبافان در این مورد، گفت: این اقدام در راستای تسهیل دسترسی عمومی به خدمات سلامت روان انجام شده و تمامی افراد میتوانند از طریق این سامانه به صورت رایگان از خدمات مشاورهای بهرهمند شوند.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری متخصصان این حوزه افزود: پیشبرد این برنامه نیازمند مشارکت روانشناسان و روانپزشکان است و از داوطلبان واجد شرایط دعوت میشود برای همکاری اعلام آمادگی کنند.
مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، تأکید کرد: شرایط همکاری شامل دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی یا دستیاری/تخصص روانپزشکی، داشتن پروانه فعالیت حرفهای از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره یا شماره نظام پزشکی و امکان حضور در حداقل سه شیفت ۸ ساعته در هفته (صبح یا بعدازظهر) است.
بر اساس گزارش وبدا، هماهنگی، بهکارگیری و آموزش داوطلبان توسط دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی انجام خواهد شد و علاقهمندان میتوانند در صورت تمایل به همکاری حداقل به مدت یک ماه، اطلاعات خود را از طریق لینک ثبتنام زیر ارسال کنند.