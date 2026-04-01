دعوت وزارت بهداشت از روانشناسان و روانپزشکان برای همکاری در طرح مشاوره تلفنی

وی با تأکید بر ضرورت همکاری متخصصان این حوزه افزود: پیشبرد این برنامه نیازمند مشارکت روانشناسان و روانپزشکان است و از داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌شود برای همکاری اعلام آمادگی کنند.

مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، تأکید کرد: شرایط همکاری شامل دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی یا دستیاری/تخصص روانپزشکی، داشتن پروانه فعالیت حرفه‌ای از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره یا شماره نظام پزشکی و امکان حضور در حداقل سه شیفت ۸ ساعته در هفته (صبح یا بعدازظهر) است.

بر اساس گزارش وبدا، هماهنگی، به‌کارگیری و آموزش داوطلبان توسط دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند در صورت تمایل به همکاری حداقل به مدت یک ماه، اطلاعات خود را از طریق لینک ثبت‌نام زیر ارسال کنند.