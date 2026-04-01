به گزارش ایلنا، علی فرهادی در توضیح بیشتر اظهار کرد: بر اساس تصمیم این وزارتخانه، تمامی امتحانات هماهنگ کشوری دوره متوسطه اول در سال تحصیلی جاری لغو شده است.

وی در توضیح نحوه برگزاری امتحانات، گفت: در دوره ابتدایی، ارزشیابی دانش‌آموزان به صورت توصیفی انجام می‌شود و تکمیل فرم‌های ارزشیابی از ۹ خرداد ماه آغاز خواهد شد تا زمان کافی برای آموزش کامل کتاب‌های درسی فراهم باشد.

فرهادی با اشاره به امتحانات دوره متوسطه اول، گفت: امتحانات این مقطع از ۹ خرداد شروع می‌شود و معلمان تا آن زمان فرصت دارند تدریس خود را تکمیل کنند.

وی افزود: با این حال، امتحانات به صورت هماهنگ کشوری برگزار نخواهد شد و هر استان می‌تواند به‌طور مستقل برای برگزاری آزمون‌ها برنامه‌ریزی کند.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره امتحانات پایه‌های یازدهم و دوازدهم، خاطرنشان کرد: امتحانات این دو پایه همچنان به صورت نهایی برگزار می‌شود و فعلاً تغییری در آن‌ها اعمال نشده است؛ در صورت هرگونه تغییر به اقتضای زمان تصمیم گیری لازم اتخاد و اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

بر اساس گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، فرهادی تصریح کرد: دانش آموزان و اولیای دانش آموزان پایه یازدهم و دوازدهم به هیچ وجه نگران نباشند چراکه وزیر آموزش و پرورش دستور داده‌اند به نحوی برنامه ریزی شود که دانش آموزان با آرامش خاطر بتوانند فارغ التحصیل شوند و درباره امتحانات نهایی و برگزاری کنکور هم طی هماهنگی انجام شده به نحوی تصمیم گیری خواهد شد که در موضوع کنکور و امتحانات نهایی مشکلی پیش نیاید.