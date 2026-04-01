سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد

برگزاری امتحانات پایه‌های یازدهم ودوازدهم بصورت نهایی/لغو امتحانات هماهنگ کشوری متوسطه اول

برگزاری امتحانات پایه‌های یازدهم ودوازدهم بصورت نهایی/لغو امتحانات هماهنگ کشوری متوسطه اول
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره امتحانات پایه‌های یازدهم و دوازدهم، گفت: امتحانات این دو پایه همچنان به صورت نهایی برگزار می‌شود و فعلاً تغییری در آن‌ها اعمال نشده است؛ همچنین بر اساس تصمیم این وزارتخانه، تمامی امتحانات هماهنگ کشوری دوره متوسطه اول در سال تحصیلی جاری لغو شده است.

 

به گزارش ایلنا، علی فرهادی در توضیح  بیشتر اظهار کرد: بر اساس تصمیم این وزارتخانه، تمامی امتحانات هماهنگ کشوری دوره متوسطه اول در سال تحصیلی جاری لغو شده است.

وی در توضیح نحوه برگزاری امتحانات، گفت: در دوره ابتدایی، ارزشیابی دانش‌آموزان به صورت توصیفی انجام می‌شود و تکمیل فرم‌های ارزشیابی از ۹ خرداد ماه آغاز خواهد شد تا زمان کافی برای آموزش کامل کتاب‌های درسی فراهم باشد.

فرهادی با اشاره به امتحانات دوره متوسطه اول، گفت: امتحانات این مقطع از ۹ خرداد شروع می‌شود و معلمان تا آن زمان فرصت دارند تدریس خود را تکمیل کنند.

وی افزود: با این حال، امتحانات به صورت هماهنگ کشوری برگزار نخواهد شد و هر استان می‌تواند به‌طور مستقل برای برگزاری آزمون‌ها برنامه‌ریزی کند.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره  امتحانات پایه‌های یازدهم و دوازدهم، خاطرنشان کرد: امتحانات این دو پایه همچنان به صورت نهایی برگزار می‌شود و فعلاً تغییری در آن‌ها اعمال نشده است؛ در صورت هرگونه تغییر به اقتضای زمان تصمیم گیری لازم اتخاد و اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

بر اساس گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، فرهادی تصریح کرد: دانش آموزان و اولیای دانش آموزان پایه یازدهم و دوازدهم به هیچ وجه نگران نباشند چراکه وزیر آموزش و پرورش دستور داده‌اند به نحوی برنامه ریزی شود که دانش آموزان با آرامش خاطر بتوانند فارغ التحصیل شوند و درباره امتحانات نهایی و برگزاری کنکور هم طی هماهنگی انجام شده به نحوی تصمیم گیری خواهد شد که در موضوع کنکور و امتحانات نهایی مشکلی پیش نیاید.

